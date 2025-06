Dieses Format ist für vier Spieler pro Partie, und die Deckgröße beträgt 99 Karten + 1 Kommandeurkarte. Die Dauer einer Partie in diesem Format sollte etwa 20 Minuten pro Spieler betragen.

Beim Commander-Format dreht sich alles darum, einen Helden auszuwählen und ein Deck um ihn herum aufzubauen. In diesem Casual-Multiplayer-Format wählst du eine legendäre Kreatur als deinen Kommandeur und baust den Rest deines Decks rund um ihre Farbidentität und ihre einzigartigen Fähigkeiten. Die Spieler dürfen von jeder Karte nur ein Exemplar in ihrem Deck haben, mit Ausnahme der Standardländer, dafür können sie aber Karten aus der gesamten Geschichte von Magic verwenden.

Farbidentität

Die Farbidentität einer Karte kann sich aus einem beliebigen Teil der Karte ergeben, meist aber aus den Manasymbolen, die auf ihr zu finden sind – egal ob als Teil der Manakosten oder im Kartentext. Auf den Karten in deinem Commander-Deck dürfen ausschließlich die Manasymbole vorkommen, die auch auf deinem Kommandeur vorkommen. Farblose Karten sind in jedem Deck erlaubt.

Kommandozone

In dieser Zone hält sich dein Kommandeur auf, wenn er nicht im Spiel ist. Zu Beginn der Partie legt jeder Spieler seinen Kommandeur offen in seine Kommandozone. Du kannst deinen Kommandeur für seine normalen Manakosten aus der Kommandozone wirken, plus zusätzlichen 2 Mana für jedes Mal, das er in dieser Partie bereits auf diese Weise gewirkt wurde. Wird der Kommandeur auf deinen Friedhof oder ins Exil geschickt, kannst du ihn stattdessen in deine Kommandozone zurücklegen.

Kommandeur-Schaden

Falls einem Spieler im Verlauf einer Partie 21 Punkte oder mehr an Kampfschaden von demselben Kommandeur zugefügt werden, verliert dieser Spieler die Partie. Der Schaden, den ein Kommandeur zufügt, wird dabei über alle Zonen hinweg weitergezählt, selbst wenn z.B. ein anderer Spieler die Kontrolle über den Kommandeur übernimmt.

JEDER-GEGEN-JEDEN-MULTIPLAYER SPIELEN

In einer Commander-Partie mit drei oder mehr Spielern ist jeder auf sich allein gestellt. Jeder spielt gegen jeden.

Jeder Spieler beginnt die Partie mit 40 Lebenspunkten, platziert seinen Kommandeur aufgedeckt in seiner Kommandozone und zieht 7 Karten. Die Spieler sitzen in zufälliger Reihenfolge um einen großen Tisch herum und die Zugreihenfolge ist im Uhrzeigersinn.

Während der Partie kann ein Spieler jeden anderen Spieler angreifen, unabhängig von dessen Sitzplatz. Es ist auch möglich, in einer Kampfphase mehrere Spieler anzugreifen. Bleibende Karten, Zaubersprüche und Fähigkeiten können jeden Spieler am Tisch zum Ziel haben (solange auf ihnen nicht explizit steht, dass „Du“ das Ziel sein musst).

Ganz gleich, wie die Partien ausgehen, im Commander-Format haben die Spieler die Mittel und Gelegenheit, ihrer Persönlichkeit durch ihre Strategie, ihre Spielzüge und spaßigen Deckbau Ausdruck zu verleihen.