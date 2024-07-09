Skip to main content
Magic The Gathering Logo

«Командир» MTG

ФОРМАТ «КОМАНДИР»

Центр форматов
Колоды для «Командира»

TARKIR: DRAGONSTORM

Выберите свой клан и сразитесь с друзьями с колодами для «Командира», в каждой из которых есть легендарный лидер клана Таркира и Дух Дракона. Колоды для «Командира» уже готовы для игры: в них вы найдете все необходимое, чтобы окунуться в самый популярный многопользовательский формат Magic.

Локатор магазинов
AMAZON
Колоды для «Командира»

AETHERDRIFT

Сразитесь с друзьями, используя мощные колоды для «Командира», готовые к игре прямо из коробки. Каждая колода содержит 2 фольгированные карты легендарных существ и все необходимое для самого популярного формата Magic на несколько игроков.

Локатор магазинов
AMAZON
Размер колоды
100
Количество игроков
3 - 5
Продолжительность партии
120 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

— Партии на несколько игроков; — Отлично подходит для игры с друзьями; — Карты не ротируются.

Правила игры/модификаторы

Этот формат рассчитан на четырех игроков на одну партию, а размер колоды составляет 99 карт + 1 карта командира. Продолжительность партии в этом формате должна составлять около 20 минут на игрока.

Основа формата «Командир» — это выбор героя и сбор колоды на его основе. В этом любительском формате на несколько человек вы выбираете легендарное существо в качестве командира и собираете остальную часть своей колоды на основе его цвета и уникальных способностей. Игрокам разрешается иметь в своей колоде только по одному экземпляру каждой карты (базовых земель это требование не касается), но они могут использовать карты из всей истории игры Magic.

Цветовая принадлежность

Цветовую принадлежность карты определяют мана-символы из любого места на ней: в стоимости разыгрывания и в тексте карты. Все карты в вашей колоде должны содержать только мана-символы, присутствующие на командире. Также разрешаются бесцветные карты.

Зона командования

Здесь во время партии находится ваш командир, когда он не в игре. В начале партии каждый игрок кладет своего командира рубашкой вниз в зону командования. Командира можно разыграть из зоны командования за его нормальную стоимость плюс две дополнительные маны за каждый предыдущий раз, когда он был разыгран из командной зоны в этой партии. Если ваш командир должен попасть на кладбище или в изгнание, вы можете вместо этого вернуть его в зону командования.

Повреждения от командира

Если за время партии какой-либо из командиров нанесет игроку в общей сложности 21 боевое повреждение, тот игрок проигрывает партию. Для этого перемещение командиров между зонами отслеживается (например, если один игрок получает контроль над командиром другого игрока, повреждения от этого командира продолжают считаться).

ИГРА «ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ»

Если вы играете в «Командир» с тремя или больше игроков, то вы сражаетесь друг с другом в игре «Все против всех».

Каждый игрок начинает партию с 40 жизнями. Он кладет командира в зону командования и берет руку из семи карт. Участники случайным образом садятся в круг и по очереди делают ходы по часовой стрелке.

В ходе партии игрок может атаковать любого другого игрока (вне зависимости от его места за столом) и в ходе одной атаки может атаковать нескольких игроков. Перманенты, заклинания и способности также могут делать целью любого игрока за столом (если на них специально не указано, что целью должны быть вы сами).

Независимо от исхода партии, «Командир» дает игрокам инструменты для самовыражения через стратегию и мастерство. Кроме того, игроки получают массу удовольствия от сбора колод.

МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ

Настольная версия
Собирайтесь с друзьями и играйте вместе! В настольной игре вы сможете увидеть вблизи различные варианты оформления карт: эксклюзивные иллюстрации, фольгирование и тематические рамки.
Посмотреть сейчас
SpellTable
Используйте свою веб-камеру, чтобы играть в Magic с друзьями или сражаться с игроками по всему миру! В SpellTable доступна современная технология сканирования карт.
Посмотреть сейчас
MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
Посмотреть сейчас

Еще больше MTG

Список запрещенных и ограниченных карт
База карт
Центр форматов

Commander Decklists

Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™ Commander Decklists

Relive iconic moments from the FINAL FANTASY series with four ready-to-play Commander decks featuring new-to-Magic cards and FINAL FANTASY artwork!

Jubilee Finnegan
Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™ Commander Decklists

Tarkir: Dragonstorm Commander Decklists

Choose your clan and seize your destiny! Tarkir: Dragonstorm Commander decks let you take to the skies alongside your favorite three-color clan.

Jubilee Finnegan
Tarkir: Dragonstorm Commander Decklists

Aetherdrift Commander Decklists

Harness mystifying energy and lead an army of zombies with Aetherdrift's Commander decks.

Jubilee Finnegan
Aetherdrift Commander Decklists

Duskmourn: House of Horror Commander Decklists

Four new Commander decks will haunt store shelves when Duskmourn: House of Horror releases September 27, 2024! Check out all the details and decklists here once they're previewed.

Kendall Pepple
Duskmourn: House of Horror Commander Decklists

Bloomburrow Commander Decklists

Bloomburrow introduces four new Commander decks with new-to-Magic cards, including four Imagine: Courageous Critters cards, coming August 2.

Clayton Kroh
Bloomburrow Commander Decklists

Modern Horizons 3 Commander Decklists

Four new Commander decks (and Collector's Edition Commander decks) will hit stores when Modern Horizons 3 releases June 14, 2024! Check out all the details and decklists here once they're previewed.

Kendall Pepple
Modern Horizons 3 Commander Decklists

Новейшая продукция

11 апреля 2025 г.

Tarkir: Dragonstorm

Вернитесь в один из самых легендарных миров Magic, чтобы принять участие в эпической схватке драконов и кланов. Таркир стал еще более грандиозным и насыщенным зрелищными сражениями, захватывающими противостояниями кланов и могучими новыми драконами, которые усилят вашу коллекцию.

Узнать больше
14 февраля 2025 г.

Aetherdrift

Пристегнитесь! Пришла пора сесть за руль в выпуске Aetherdrift — полной адреналина гонке сквозь Мультивселенную, в которой вас ждет захватывающая игра на просторах трех миров Magic.

Узнать больше
24 января 2025 г.

Innistrad Remastered

Заполучите перепечатки из истории Иннистрада и знаковых персонажей. Вам даже может попасться заветная карта Эдгара Маркова, первого вампира Иннистрада. Пришла пора заново открыть для себя все то, чего вы любите страшиться!

Узнать больше
15 ноября 2024 г.

Magic: The Gathering Foundations

Ваши любимые легенды и Planeswalker'ы собрали главные заклинания со всех уголков Мультивселенной. Этот выпуск создан для прошлых, настоящих и будущих игроков в Magic. Пришло время поделиться искрой!

Узнать больше
27 сентября 2024 г.

Даскморн: Дом Ужасов

Войдите в Даскморн... если осмелитесь. В этом доме размером с целый мир вы найдете бесчисленные возможности воплотить в жизнь самые жуткие страхи ваших оппонентов. Зло вдыхает жизнь в кошмары и искаженных призраков, сводит с ума бритвенников и превращает игрушки и тени в смертельное оружие.

Узнать больше