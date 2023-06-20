Выкуйте свою легенду
Выпустите на волю могущество Калдхайма, где демоны, великаны и имитаторы ведут войну, о которой слагают саги. Покажите, на что вы способны, и спасите Мировое Древо от хаоса. Время пришло. Топоры к бою!
Новые продукты
Тематические бустеры - English
Дайте мощный старт своей коллекции и сражайтесь за славу и честь, получив 35 карт одного цвета, среди которых будет как минимум 1 редкая или раритетная.
Набор Bundle
Познакомьтесь с чудесами Калдхайма: 10 драфт-бустеров, 20 фольгированных земель, промокарта с альтернативной иллюстрацией и многое другое!
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска - English
Лучгий способ изучать выпуск и получить множество редких карт из «Калдхайма». Совершенно новые впечатления от бустеров.
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров- English
Получите доступ к самым невероятным из карт Калдхайма: 5 особых карт с альтернативными рамками, 11 фольгированных премиум-карт и сочетание из 5 редких или раритетных карт.
Драфт-бустеры/коробка бустеров
Играйте увлекательные драфты, получив 36 драфт-бустеров из мира Калдхайма.
Колоды для «Командира»
Поднимайте топор и сражайтесь с этими готовыми для самой увлекательной игры с несколькими игроками колодами: один командир, 100 карт.
Коробка бустеров выпуска
Предзакажите коробку бустеров выпуска и получите промокарту!*
Коробка коллекционных бустеров
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Коробка драфт-бустеров
Предзакажите коробку драфт-бустеров и получите промокарту!*
Наборы для предзаказа в MTG Arena
Мировое Древо и десять царств
Исполните свою судьбу и войдите в легенды, приблизившись к Мировому Древу. В каждом из десяти царств Калдхайма вас ждут суровые ландшафты, жестокие существа и истории о крови и славе.
Используйте горизонтальную и вертикальную прокрутку, чтобы просмотреть различные области. Нажмите значок, чтобы просмотреть сведения.