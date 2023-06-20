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НОВЫЙ ВЫПУСК | Поднимите топор

Выкуйте свою легенду

Выпустите на волю могущество Калдхайма, где демоны, великаны и имитаторы ведут войну, о которой слагают саги. Покажите, на что вы способны, и спасите Мировое Древо от хаоса. Время пришло. Топоры к бою!

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Новые продукты

Тематические бустеры - English

Дайте мощный старт своей коллекции и сражайтесь за славу и честь, получив 35 карт одного цвета, среди которых будет как минимум 1 редкая или раритетная.

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Набор Bundle

Познакомьтесь с чудесами Калдхайма: 10 драфт-бустеров, 20 фольгированных земель, промокарта с альтернативной иллюстрацией и многое другое!

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Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска - English

Лучгий способ изучать выпуск и получить множество редких карт из «Калдхайма». Совершенно новые впечатления от бустеров.

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Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров- English

Получите доступ к самым невероятным из карт Калдхайма: 5 особых карт с альтернативными рамками, 11 фольгированных премиум-карт и сочетание из 5 редких или раритетных карт.

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Драфт-бустеры/коробка бустеров

Играйте увлекательные драфты, получив 36 драфт-бустеров из мира Калдхайма.

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Колоды для «Командира»

Поднимайте топор и сражайтесь с этими готовыми для самой увлекательной игры с несколькими игроками колодами: один командир, 100 карт.

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Коробка бустеров выпуска

Предзакажите коробку бустеров выпуска и получите промокарту!*

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Коробка коллекционных бустеров

Предзакажите коробку коллекционных бустеров и получите промокарту!*

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Коробка драфт-бустеров

Предзакажите коробку драфт-бустеров и получите промокарту!*

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*Пока имеется в наличии. Подробности узнавайте в местном магазине.

Наборы для предзаказа в MTG Arena

Набор бустеров Кайи
Набор бустеров Кайи
Набор бустеров Кайи

Мировое Древо и десять царств

Исполните свою судьбу и войдите в легенды, приблизившись к Мировому Древу. В каждом из десяти царств Калдхайма вас ждут суровые ландшафты, жестокие существа и истории о крови и славе.

Используйте горизонтальную и вертикальную прокрутку, чтобы просмотреть различные области. Нажмите значок, чтобы просмотреть сведения.

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MTG Arena

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Ваша судьба ждет вас за горизонтом. Не пропустите ближайшие события, сведения о продукции и последние новости Magic!

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Ikoria Lair of Behemoths
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