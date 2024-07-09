这个赛制适合每盘游戏四人对战，套牌为99张牌+1张指挥官牌。本赛制的游戏时长约为牌手人数乘以20分钟。

指挥官赛制的要点是选出你心目中的英雄，并围绕它构组套牌。在这休闲式多人赛制中，你先选择一位传奇生物作为你的指挥官，然后围绕你指挥官的标识色和独特异能来构组套牌的其他部分。牌手的套牌里每种牌只能放一张，基本地例外，但是他们可以使用整个万智牌历史上的所有牌。

标识色

牌张的标识色由该牌的每个部分共同决定，这包括施放该牌的费用，以及内文叙述中出现的法术力符号。你指挥官套牌中的每张牌所使用的法术力符号必须与你指挥官上出现的法术力符号一致。可以使用无色的牌张。

统帅区

这是你的指挥官在游戏过程中上场之前待的地方。在游戏开始时，每位牌手将自己的指挥官面朝上地置于统帅区。牌手能从统帅区中施放指挥官，此时需支付其正常费用，且本盘游戏中此前每从统帅区施放过一次此指挥官，就需再多支付一份两点法术力的额外费用。如果你的指挥官要被置入坟墓场或放逐区，你可以改为把它移回统帅区。

指挥官伤害

如果一位牌手在游戏过程中受到了来自同一名指挥官总共21点或更多的战斗伤害，则该牌手输掉这盘游戏。就算指挥官发生了区域转变，依然会继续记录来自同一指挥官的此类伤害（举例来说，如果某位牌手获得了另一位牌手之指挥官的操控权，该指挥官此前已造成之伤害依然会继续记录）。

进行多人自由互斗游戏

如果你与三位或更多牌手一起进行指挥官游戏，你便是在多人自由互斗游戏中彼此对战。

游戏一开始时，每位牌手的生命值都是40，各将指挥官面朝上地置于统帅区，然后抓七张手牌。牌手会围成一圈随机就坐，依照顺时针方向依次进行各自回合。

在游戏过程中，牌手可以选择攻击任意其他牌手，不受桌上位置影响，同时也可以在同一个攻击阶段中选择攻击多位不同的牌手。永久物、咒语和异能也能以桌上的任何牌手作为目标（只要它们未明确说明作用于「你」就行）。

无论结果如何，指挥官为牌手提供了通过策略、牌技和大量构组套牌的乐趣来展示自己的工具。