Skip to main content
Magic The Gathering Logo

购买地点

就在你的本地牌店
新扩展系列|举起战斧

铸造传奇

在恶魔、巨人和变形兽围绕传纪展开的战争中，释放凯德海姆的力量。证明你的价值，从混沌中拯救世界树。时机已至。举起战斧。

查看牌张

最新产品

Theme Booster - English

用内含35张以颜色为主题的牌扩张你的收藏，为荣耀而战！内含至少1张稀有或秘稀牌。

店家搜寻器

套装 - English

凯德海姆的奇妙等你探究：10包轮抽补充包，20张闪地，1张特殊插画赠卡，还有更多精彩内容！

店家搜寻器

系列补充包/补充包展示盒 - English

探索系列的最佳方式，还有机会获得多张凯德海姆稀有牌。打开补充包的体验永不相同。

店家搜寻器

聚珍补充包/展示盒 - English

获得最火热的凯德海姆牌张：5张特殊牌框牌，11张闪牌，以及5张稀有或秘稀牌的任意组合。

店家搜寻器

轮抽补充包/补充包展示盒

用36包来自凯德海姆世界的轮抽补充包骄傲地畅玩轮抽赛制。

店家搜寻器

指挥官套牌

举起战斧，享受开盒即玩的套牌带来的终极多人体验：1张指挥官，100张牌。

店家搜寻器
买一盒

系列补充包盒

预订系列补充包即可获得一张赠卡！*

店家搜寻器
买一盒

聚珍补充包盒

预订聚珍补充包盒即可获得一张赠卡！*

店家搜寻器
买一盒

轮抽补充包盒

预订轮抽补充包盒即可获得一张赠卡！*

店家搜寻器
*送完即止。咨询本地店家了解详情。

世界树和十个境域

在世界树的境内追寻你的命运，并成为传说中的英雄。凯德海姆的每个境域都有残酷的地形、危险的生物以及血和荣耀的传说。

横向或纵向滚动来了解不同境域。单击图标以显示详情。

现已上市

通过以下途径购买最新系列

就在你的本地牌店

获得资讯和更新

命运在天际等着你。不要错过即将来临的赛事信息、产品更新和最新的万智牌新闻！

你或许还喜欢

Core 2021
Ikoria Lair of Behemoths
Theros Beyond Death

凯德海姆制作人员