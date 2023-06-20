最新产品
Theme Booster - English
用内含35张以颜色为主题的牌扩张你的收藏，为荣耀而战！内含至少1张稀有或秘稀牌。
套装 - English
凯德海姆的奇妙等你探究：10包轮抽补充包，20张闪地，1张特殊插画赠卡，还有更多精彩内容！
系列补充包/补充包展示盒 - English
探索系列的最佳方式，还有机会获得多张凯德海姆稀有牌。打开补充包的体验永不相同。
聚珍补充包/展示盒 - English
获得最火热的凯德海姆牌张：5张特殊牌框牌，11张闪牌，以及5张稀有或秘稀牌的任意组合。
轮抽补充包/补充包展示盒
用36包来自凯德海姆世界的轮抽补充包骄傲地畅玩轮抽赛制。
指挥官套牌
举起战斧，享受开盒即玩的套牌带来的终极多人体验：1张指挥官，100张牌。
买一盒
系列补充包盒
预订系列补充包即可获得一张赠卡！*
买一盒
聚珍补充包盒
预订聚珍补充包盒即可获得一张赠卡！*
买一盒
轮抽补充包盒
预订轮抽补充包盒即可获得一张赠卡！*
*送完即止。咨询本地店家了解详情。
世界树和十个境域
在世界树的境内追寻你的命运，并成为传说中的英雄。凯德海姆的每个境域都有残酷的地形、危险的生物以及血和荣耀的传说。
横向或纵向滚动来了解不同境域。单击图标以显示详情。