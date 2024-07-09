Skip to main content
Magic The Gathering Logo

魔法風雲會指揮官

指揮官賽制

賽制中心
指揮官套牌

TARKIR: DRAGONSTORM

選擇你的部落，用指揮官套牌與你的朋友戰鬥；每副套牌中都有一位傳奇韃契部落領袖和一條靈龍。指揮官套牌可以隨開即玩，內含享受魔法風雲會最受歡迎的多人賽制所需的一切。

店家搜尋器
AMAZON
指揮官套牌

乙太飄移

利用強力指揮官套牌與好友對戰，打開即可遊玩。每副套牌內含2張傳奇生物閃卡，以及遊玩魔法風雲會這最受歡迎之多人遊戲賽制所需的一切。

店家搜尋器
AMAZON
套牌數量
100
玩家人數
3 - 5
遊戲長度
120分鐘

為何使用此賽制？

  • 多人遊戲
  • 適合與朋友一起玩
  • 牌張不會輪替

遊戲規則／調整

這種賽制為每盤遊戲四位玩家，套牌大小為99張牌加1張指揮官牌。這種賽制的遊戲時間應為每位玩家約20分鐘。

指揮官賽制的要點是選出您心目中的英雄，並以它為中心構組套牌。在這種休閒的多人遊戲賽制中，您會選擇一個傳奇生物作為您的指揮官，並圍繞其標識色和獨特異能構組您套牌的其餘部分。除了基本地外，同名牌只能在玩家的套牌中使用一張，但可以使用整個魔法風雲會歷史中的牌張。

標識色

牌張的標誌色由該牌的各部分決定，包括施放該牌的放用，以及牌張敘述中的魔法力符號。你指揮官套牌中的每一張牌所使用的魔法力符號必須與你指揮官上的魔法力符號一致。也可以使用無色的牌張。

統帥區

這是你的指揮官在遊戲過程中上場之前待的地方。在遊戲開始時，每位玩家將自己的指揮官面朝上地置於統帥區。玩家能從統帥區中施放指揮官，此時需支付其正常費用，且本盤遊戲中此前每從統帥區施放過一次此指揮官，就需再多支付一份兩點魔法力的額外費用。若你的指揮官要置入墳墓場或放逐區，你可以改為將它移回統帥區。

指揮官傷害

如果某位玩家在遊戲過程中受到了來自同一名指揮官總共21點或更多的戰鬥傷害，則該玩家輸掉這盤遊戲。就算指揮官發生了區域轉變，依然會繼續記錄來自同一指揮官的此類傷害（舉例來說，如果某位玩家獲得了另一位玩家之指揮官的操控權，該指揮官此前已造成之傷害依然會繼續記錄）。

進行多人自由互鬥遊戲

如果你與三位或更多玩家一起進行指揮官遊戲，你便是在多人自由互鬥遊戲中彼此對戰。

遊戲一開始時，每位玩家的生命值都是40，各將指揮官面朝上地置於統帥區，然後抓七張手牌。玩家會圍成一圈隨機就坐，依照順時針方向依次進行各自回合。

在遊戲過程中，玩家可以選擇攻擊任意其他玩家，不受桌上位置影響，同時也可以在同一個攻擊階段中選擇攻擊多位不同的玩家。永久物、咒語和異能也能以牌桌上的任何玩家為目標（只要他們未明確表示必須施放在你身上）。

無論結果如何，指揮官都為玩家提供了透過策略、技巧和構組套牌的無盡樂趣來表達自我的工具。

多種遊戲方式

桌面遊戲
與朋友面對面遊戲！桌上遊戲讓您有機會近距離看到專屬插畫、閃卡和主題牌框等實體的牌張設計。
立即瀏覽
SpellTable
使用網路攝影機與朋友一起玩魔法風雲會私人遊戲，或是與世界各地的玩家對戰！現在已有最先進的卡牌掃描技術可用。
立即瀏覽
魔法風雲會線上版
慶祝穩健發展的二十年！魔法風雲會線上版讓您可收集牌張、構組套牌，以及藉由大量不同牌張和賽制與其他玩家決鬥。
立即瀏覽

進一步探索魔法風雲會

禁用和限用牌列表
牌張資料庫
賽制中心

Commander Decklists

Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™ Commander Decklists

Relive iconic moments from the FINAL FANTASY series with four ready-to-play Commander decks featuring new-to-Magic cards and FINAL FANTASY artwork!

Jubilee Finnegan
Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™ Commander Decklists

Tarkir: Dragonstorm Commander Decklists

Choose your clan and seize your destiny! Tarkir: Dragonstorm Commander decks let you take to the skies alongside your favorite three-color clan.

Jubilee Finnegan
Tarkir: Dragonstorm Commander Decklists

Aetherdrift Commander Decklists

Harness mystifying energy and lead an army of zombies with Aetherdrift's Commander decks.

Jubilee Finnegan
Aetherdrift Commander Decklists

Duskmourn: House of Horror Commander Decklists

Four new Commander decks will haunt store shelves when Duskmourn: House of Horror releases September 27, 2024! Check out all the details and decklists here once they're previewed.

Kendall Pepple
Duskmourn: House of Horror Commander Decklists

Bloomburrow Commander Decklists

Bloomburrow introduces four new Commander decks with new-to-Magic cards, including four Imagine: Courageous Critters cards, coming August 2.

Clayton Kroh
Bloomburrow Commander Decklists

Modern Horizons 3 Commander Decklists

Four new Commander decks (and Collector's Edition Commander decks) will hit stores when Modern Horizons 3 releases June 14, 2024! Check out all the details and decklists here once they're previewed.

Kendall Pepple
Modern Horizons 3 Commander Decklists

最新產品

2025年4月11日

Tarkir: Dragonstorm

回到魔法風雲會最具代表性的時空之一，見證龍群與部落之間的史詩戰鬥。再度回歸的韃契如今更廣闊、更狂野，除了扣人心弦的故事發展、變化多端的部落機制之外，還有前所未見的強力巨龍，為你的收藏增添持續火力。

了解更多
2025年2月14日

乙太飄移

繫好保險！快在乙太飄移中掌控方向盤，加入穿越多重宇宙的競速比拚，橫跨三個世界的魔法風雲會機制薈萃定能讓你大呼過癮。

了解更多
2025年1月24日

依尼翠：重製版

探索依尼翠歷史之經典角色與熱門牌張的最新重印。你甚至可能發掘出廣受矚目的艾德嘉馬可夫（依尼翠首位吸血鬼）牌張。現在就來重溫你想要害怕的一切！

了解更多
2024年11月15日

魔法風雲會：基石構築

耳熟能詳的傳奇角色與鵬洛客人物帶著純粹魔法從多重宇宙匯聚此處。過去、現在、未來的魔法風雲會玩家都能從本系列中尋得共鳴。讓我們一起來傳遞火花！

了解更多
2024年9月27日

暮悲邸：鬼屋驚魂

勇闖暮悲邸…如果你夠膽。這座大到能夠覆蓋整個時空的鬼屋，會令對手最恐懼的事物以各種方式具現成真。邪惡催生出夢魘與花紋鬼，使銳器人瘋狂，也把玩具和暗影都轉化成致命的武器。

了解更多