一盘魔王游戏中，一位牌手扮演魔王，面对三位（或更多）其他牌手的团队。

团队的每位牌手使用一副普通的万智牌套牌，包含60张或更多张牌。每位团队成员有20点起始总生命。

魔王牌手也使用一副包含60张或更多张万智牌的套牌。但魔王牌手还会有一副邪计套牌，必须包含20张或更多张大型邪计牌，同一张邪计牌不得使用多于两张。魔王的起始总生命为40点，且一定先手行动。他在首个回合的抓牌步骤会抓一张牌。

在魔王每回合的首个行动阶段开始时，其展示邪计套牌的牌库顶牌，并发动该邪计。邪计会为魔王带来巨大优势，或为英雄们带来劣势。大多邪计有发动时立即触发的异能，然后这些邪计会被放在邪计套牌的牌库底。部分邪计带有「长效」标签。长效邪计发动后，邪计牌会持续面朝上，直到有异能提到将其「撤废」。撤废时，将其放在邪计套牌的牌库底。

其他所有牌手的回合同时进行。他们的开始阶段同时开始，然后是行动阶段，再然后一同在战斗阶段宣告攻击者，依此类推。

魔王牌手宣告攻击者时，需要为每个攻击生物选择攻击的牌手（或鹏洛客）。然后队伍一起宣布阻挡者，所有牌手都可以阻挡攻击队友的生物。

如果队伍中的一位牌手的总生命变为0，则将所有由其拥有的牌张移出游戏。魔王输掉游戏，或所有团队牌手均输掉游戏时，游戏结束。

超级反派大乱斗（The Supervillain Rumble）变种

不同于一般的魔王游戏中一位牌手扮演魔王对抗其他牌手，这一变种赛制中三位或更多牌手每人使用一副邪计套牌，开始一场自由互斗多人游戏。

在这个变种赛制中，每位牌手都是魔王，各使用一副邪计套牌。牌手的起始总生命为40。随机决定起始牌手。在每位牌手的首个行动阶段开始时，他们分别从自己的邪计套牌顶发动一张邪计。