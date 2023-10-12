魔王指挥官游戏包含一位牌手扮演魔王，对抗三位（或更多）牌手的团队，大家都使用指挥官套牌。

团队中的每位牌手均使用包含100张万智牌牌张的指挥官套牌，符合通常的指挥官套牌构组规则即可。不同于普通的魔王游戏，团队牌手共享总生命，起始为60点。

魔王牌手使用一副包含100张万智牌的指挥官套牌，也需要符合通常的指挥官套牌构组规则。魔王还要准备一副邪计套牌，必须包含10张或更多大型邪计牌，且不得有重复。魔王的起始总生命为60点，且一定先手行动。他在首个回合的抓牌步骤会抓一张牌。

在魔王的每个回合首个行动阶段开始时，其展示邪计套牌的牌库顶牌，并发动该邪计。邪计会为魔王带来巨大优势，或为英雄们带来劣势。大多邪计有发动时立即触发的异能，然后这些邪计会被放在邪计套牌的牌库底。部分邪计带有「长效」标签。长效邪计发动后，邪计牌会持续面朝上，直到有异能提到将其「撤废」。撤废时，将其放在邪计套牌的牌库底。

其他所有牌手的回合同时进行。他们的开始阶段同时开始，然后是行动阶段，再然后一同在战斗阶段宣告攻击者，依此类推。他们还共享总生命，但不共享其他资源。影响「每位对手」和「每位对手」的效应仍分别影响每位团队成员。牌手可以阻挡正在攻击自己、队友或由己方队伍操控之鹏洛客的任何生物。

超级反派大乱斗（The Supervillain Rumble）变种

不同于一般的魔王游戏中一位牌手扮演魔王对抗其他牌手，这一变种赛制中三位或更多牌手每人使用一副邪计套牌，开始一场自由互斗的指挥官游戏。

在这个变种赛制中，每位牌手都是魔王，各使用一副邪计套牌。每位牌手的起始总生命为40点，和通常的指挥官相同。随机决定起始牌手。在每位牌手的首个行动阶段开始时，他们分别从自己的邪计套牌顶发动一张邪计。