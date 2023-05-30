游戏动作

这部分说明你会在游戏中执行的各类行动，包括横置你的牌，施放咒语，以及在战斗中利用生物进行攻击和阻挡。

横置和重置

要横置一张牌时，将它横转90度，表示它这回合已经利用过。你做以下事情的时候都会需要横置某牌：利用地牌产生法术力时，当你用生物攻击时，或当你起动那种费用中包含了 符号的异能时（ 意指「横置此永久物」）。已横置的永久物要等到它被重置（将其放正）后才能再次横置。于你的回合开始时，你会重置所有已横置的牌，好再度利用它。

施放咒语

要施放咒语，你必须支付该咒语法术力费用（位于牌张右上角）中规定的特定数量及种类的法术力。这类法术力可以通过横置地（或其他永久物）来获得。举例来说，如果你要施放撒拉天使，（其费用为 ），则你可以横置三个任意类别的基本地（来支付 ），以及两个平原（来支付 ）。

施放完咒语后，会发生以下两种事情之一。如果该咒语是瞬间或法术，你依照牌上的指示来作事，然后你将该牌放入你的坟墓场。如果该咒语是生物，神器或结界，则你将它放在你面前桌上。这张牌现在就是在战场上。

战场上的牌称为永久物，以此与瞬间和法术作区分，后两者永远不会出现在战场上。

攻击与阻挡

赢得此游戏最常见的方法，就是用你的生物攻击。如果攻击对手的生物未被阻挡，它就会依照其力量来向对手造成伤害。

在每回合的中间都有个战斗阶段。在你的战斗阶段中，你决定要让你的哪些生物攻击，然后你选择它们各要攻击哪位对手。横置你的生物以表示它们正在攻击。然后对手选择要用自己哪些生物进行阻挡（如有）。已横置的生物不能宣告为阻挡者。

在选定阻挡者之后，每个生物（包括攻击生物和阻挡生物）都会同时依照各自的力量（牌张右下角斜线左侧的数字）来造成伤害。

如果进行攻击的生物未受阻挡，则它向所攻击的对手造成伤害。

如果进行攻击的生物受到阻挡，则它与阻挡它的生物彼此造成伤害。

对手受到伤害后会失去等量的生命。

如果你的某个攻击生物被数个生物阻挡，则由你决定如何把战斗伤害分配给这些生物。对于第一个的阻挡生物，你必须把足以消灭它的伤害分配给它，才能继续将伤害分配给第二个的生物，依此类推。

如果在同一个回合中，某生物受到的伤害等于或超过其防御力（无论是战斗伤害、咒语或异能的伤害或两者总和），该生物就被消灭且放到其拥有者的坟墓场（或「死去」）。如果某生物在同一回合中受到的伤害不足以将其消灭，则该生物会留在战场上，且其上的伤害会在回合结束时清除。

在下面这个例子中，对手正用多种生物来攻击你。



台地独角兽对你造成2点伤害。

台地独角兽被消灭。

Both creatures survive. 两个生物都活了下来。

巨型蜘蛛被消灭。

在这个例子中，矮人僧侣正进行攻击，你有两个可以阻挡的生物。当你用两个或更多生物阻挡同一个攻击者时，对手必须先决定你的阻挡者受伤害的顺序。切记，始终是由攻击牌手来决定阻挡生物受伤害的顺序。

复碧智者和巨型蜘蛛会对矮人僧侣造成总共4点伤害，这足以将其消灭。同时，矮人僧侣造成的伤害虽足以消灭复碧智者，但并不足以消灭巨型蜘蛛。由于无论怎么决定顺序，对手的矮人僧侣都会被消灭，因此他将复碧智者排在巨型蜘蛛之前，好能至少消灭你的一个生物。

在决定阻挡者顺序之后，便会造成伤害。矮人僧侣对复碧智者造成1点伤害，将其消灭，然后对巨型蜘蛛造成剩下的1点伤害。

进阶主题

万智牌牌张数量众多，而这许多不同的牌张都可用于游戏，相互之间的搭配丰富多彩，也让每盘对战的进程千变万化，这正是本游戏的魅力所在。当你想进一步了解万智牌的规则时，便可参阅本部分的内容。

指定目标

某些咒语和异能会在叙述中用到「目标」一词来限定其会影响的东西。咒语和异能选择目标的时机略有不同，咒语是在你施放的时候决定，而异能是在其触发或你起动时决定。如果你无法满足目标的需求，你就不能施放咒语或利用该异能。举例来说，对于注记着「消灭目标生物」的咒语而言，如果战场上没有生物，则你便会因不存在有效目标而无法施放该咒语。

对于注记着「对任意一个目标造成伤害」的咒语而言，你可以选择任意一个生物或一位牌手（或鹏洛客，如果有牌手操控的话）作为该咒语的目标。

选定目标之后，就不能回心转意。当此咒语或异能结算时，将会检查这些目标是否合法（即它们是否还在原处，以及它们是否还符合该咒语或异能的需求）。若某目标不合法，则此咒语或异能便不能影响它；若这些目标全都不合法，则此咒语或异能完全不会产生效应。

堆叠

堆叠这一游戏区域由所有牌手共用（与战场类似），咒语和异能会在此处等待结算。「咒语或异能结算」即是指其上的效应生效。

利用堆叠

当你施放咒语或起动异能时，它不是立刻结算 ~ 而是会进入堆叠。咒语和异能会留在堆叠上，直到双方都选择不再施放新的咒语或起动新的异能为止。触发式异能在结算之前也会留在堆叠上。

当你将所有咒语和异能都放进堆叠后，便会将优先权让给回合顺序中的下一位牌手，该牌手可能会想要利用自己的咒语或异能来回应。其他牌手（包括你）也能回应该牌手所作出的动作，依此类推～如此一来便会形成一个等待结算的「堆叠」。咒语和异能会留在堆叠上，直到所有牌手都选择不再施放新的咒语或起动新的异能为止。

基本规则是，堆叠上的咒语和异能会按照「后进先出」的顺序逐个结算。

回应咒语和异能

当你施放咒语或起动异能时，它不是立刻结算 ~ 而是会进入堆叠。咒语和异能会留在堆叠上，直到双方都选择不再施放新的咒语或起动新的异能为止。触发式异能在结算之前也会留在堆叠上。

每位牌手都有机会施放瞬间咒语（或起动任何起动式异能），来回应进入堆叠的任何咒语或异能。若有牌手决定回应，则用来回应的瞬间或异能会进入堆叠，并摆在已经在该处等待结算的东西上方。当所有牌手均让过（即都不再作任何事），便结算堆叠最上面的咒语或异能。

在某咒语或异能结算后，双方牌手都有机会再次回应。若没有牌手回应，便轮到堆叠上后续等待的东西结算。如果堆叠为空，则该回合的当前步骤结束，游戏进行至下一个步骤。

堆叠上的咒语示例

对手以你的热切组构体（一个2/2生物）为目标施放电震。电震进入堆叠。你回应电震施放巨力成长。巨力成长进入堆叠，并且会在电震的上方。你与对手都不打算再作其他事情了。

巨力成长结算，使热切组构体成为6/6直到回合结束。然后电震结算并对变大了的热切组构体造成2点伤害，这不足以将其消灭。

如果先施放的咒语是巨力成长，又会发生什么事？

电震放进堆叠时会在巨力成长上方，所以它会先结算。电震仍会对热切组构体造成2点伤害，但这一次它是在巨力成长结算并生效前造成伤害～因此2点伤害就足以消灭热切组构体！

回合的结构

每回合都依照同样的顺序进行。每当你进入新的步骤或阶段时，任何在该步骤或阶段触发的异能都会触发并进入堆叠。主动牌手（轮到该回合的牌手）可以开始施放咒语和起动异能，之后每位牌手按照回合顺序轮流如此作。当所有牌手都决定不要作任何事，并且堆叠中没有东西等待结算，则游戏会进入下一个步骤。

开始阶段

重置步骤

你重置你所有已横置的永久物。在游戏第一个回合中，你什么永久物都没有，因此可以直接略过这步骤。此步骤中牌手不能施放咒语或起动异能。

你重置你所有已横置的永久物。在游戏第一个回合中，你什么永久物都没有，因此可以直接略过这步骤。此步骤中牌手不能施放咒语或起动异能。 重置步骤

牌手可以施放瞬间与起动异能。有一些牌上面会提到回合的这个部分。如果某些事情每回合只会在刚开始时发生一次，这些异能通常是「在你的维持开始时」触发。

牌手可以施放瞬间与起动异能。有一些牌上面会提到回合的这个部分。如果某些事情每回合只会在刚开始时发生一次，这些异能通常是「在你的维持开始时」触发。 抓牌步骤

你必须从你的牌库中抓一张牌（即使不想，也必须这么做）。在双人游戏中，先手进行游戏的牌手要略过自己第一回合的抓牌，好平衡他先手的优势。然后牌手可以施放瞬间与起动异能。

行动阶段（第一次）

你可以施放任意数量的法术，瞬间，生物，神器，结界，以及鹏洛客，并且可以起动异能。你在此阶段可以使用（打出）一张地；别忘了，你在每个自己的回合只能使用一张地。对手可以施放瞬间与起动异能。

战斗阶段

战斗开始步骤

牌手可以施放瞬间与起动异能。

牌手可以施放瞬间与起动异能。 宣告攻击者步骤

如果要攻击的话，你决定要让你的哪些未横置生物攻击，以及他们分别会攻击哪位牌手或鹏洛客。这会使得进行攻击的生物被横置。然后牌手可以施放瞬间与起动异能。

如果要攻击的话，你决定要让你的哪些未横置生物攻击，以及他们分别会攻击哪位牌手或鹏洛客。这会使得进行攻击的生物被横置。然后牌手可以施放瞬间与起动异能。 宣告阻挡者步骤

如果要阻挡的话，对手决定其未横置生物将如何阻挡你的攻击生物。如果有数个生物阻挡同一个攻击者，则你要将这些生物排列顺序，决定要首先对哪个造成伤害，然后接下来是哪个，依此类推。然后牌手可以施放瞬间与起动异能。

如果要阻挡的话，对手决定其未横置生物将如何阻挡你的攻击生物。如果有数个生物阻挡同一个攻击者，则你要将这些生物排列顺序，决定要首先对哪个造成伤害，然后接下来是哪个，依此类推。然后牌手可以施放瞬间与起动异能。 战斗伤害步骤

仍在战场上之每个进行攻击的生物将其战斗伤害分配给防御牌手（如果它攻击该牌手且未受阻挡），或是某鹏洛客（如果它攻击该鹏洛客且未受阻挡），或是阻挡它的生物，或是被它阻挡的生物。如果你的某个攻击生物被数个生物阻挡，则由你决定如何把战斗伤害分配给这些生物；对于排在第一个的阻挡生物，你必须把足以消灭它的伤害分配给它，才能继续将伤害分配给排在下一个的生物，依此类推。一旦牌手决定由自己操控的生物该如何造成战斗伤害，该伤害就同时造成。然后牌手可以施放瞬间与起动异能。

仍在战场上之每个进行攻击的生物将其战斗伤害分配给防御牌手（如果它攻击该牌手且未受阻挡），或是某鹏洛客（如果它攻击该鹏洛客且未受阻挡），或是阻挡它的生物，或是被它阻挡的生物。如果你的某个攻击生物被数个生物阻挡，则由你决定如何把战斗伤害分配给这些生物；对于排在第一个的阻挡生物，你必须把足以消灭它的伤害分配给它，才能继续将伤害分配给排在下一个的生物，依此类推。一旦牌手决定由自己操控的生物该如何造成战斗伤害，该伤害就同时造成。然后牌手可以施放瞬间与起动异能。 战斗结束步骤

牌手可以施放瞬间与起动异能。

行动阶段（第二次）

第二次行动阶段和第一次相同。你在此阶段里可以施放任何咒语与起动异能，而对手只能施放瞬间咒语与起动异能。另外，如果你在第一次行动阶段没有使用过地，则可以在此阶段使用（打出）一张地。

终结阶段