大家好!万智牌的新系列艾卓仙踪将于9月8日发售。今天,我们代表位于日本的团队,为各位带来系列相关的特别讯息!

万智牌重磅回归艾卓时空,这个时空里有骑士、王室、仙灵、女巫、童话和传奇生物。

这一次的主题是结界。魅附奇谭牌共有63种,其中部分牌一直以来备受喜爱,它们旨在展现艾卓时空的风采,可从轮抽、系列和聚珍补充包中得到。

在这63种魅附奇谭牌中,有20种具有动画无边框补充包添趣处理,均由日本画师绘制。今天我们向大家展示其中六张动画无边框牌!

看上去很不错吧?动画无边框牌体现了艾卓时空的特色,颇具日式美感。剩下的牌会在预览季期间公布,于8月15日正式开始。

这些动画无边框牌可从部分艾卓仙踪补充包中开出,出现的位置和魅附奇谭牌相同。

这类牌拥有和彩膜类似的闪牌处理,魔法元素十足!

彩膜闪

我们会在临近艾卓仙踪首次登场发布更多该系列各产品的内容。

以上为目前的所有信息!艾卓仙踪首次登场和该系列的预览季于8月15日正式开始,届时请务必前往一观。该系列于9月8日上市,参加9月1日至7日举办的售前赛赛事,迎接激动人心的发售日!你可以通过以下方式预订艾卓仙踪的产品:访问亚马逊网购,造访本地游戏店购买,或通过其他出售万智牌的渠道购买。