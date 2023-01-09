今天的专栏是一个有关牌名的益智问答，每个问题我都会问大家一个一张牌是如何被命名的问题，然后给大家四张牌做选择，最后再告诉你们答案（需要点开才看得到）。

问题 #1 – 下面哪张牌的牌名是来自某位会成为总设计师的人？

Emmessi Tome 贾伦的钜着 神秘巨着 Mangara's Tome

点开来看答案 答案：b. 贾伦的钜着 当Richard在设计限量版（第一版）时，他用朋友的名字命名了几张牌。其中一张正是 神秘巨着 或称 J.M.D. 巨着—J.M.D. 是James Michael Davis 的缩写。Mike Davis 也陪同 Richard 参加了与威世智的第一场会议，试着把Richard设计的游戏Roborally卖给威世智。威世智的 CEO Peter Adkison 告诉他们这个游戏裡的零件太多，以他们这样大小的公司可能很难完成，但可以印製上面有插画的牌。最后这个故事有了个美好的结尾。 以设计师名字的缩写来命名巨着的传统延续了下去。 贾伦的钜着 或称 J.L.M 钜着，以古文明之战的其中一名设计师Joel L. Mick命名。Joel之后会成为第一位万智牌的总设计师（再来是Bill Rose，接着才是我）。 Emmessi Tome 或称M.S.E. 钜着是以暴风雨中的一名设计师Mike Scott Elliott 命名的。Mike 之后成为一名十分多产的万智牌设计师，他所负责的系列应该是除了我之外最多的。 Mangara's Tome 是唯一一张并非以设计师命名的牌。Mangara 是「anagram（同字异构词）」的同字异构词，取名字的设计师（在当时设计师会为他们系列裡面大部分的牌取名字）认为这有趣地点出了在当时我们有多常用这个技巧取名字（在今天的文章中你会更理解这点，因为下面还会出现多次）。

问题 #2 – 下面哪个角色的名字是这样诞生的：我们选了一个C开头的英文单字，把C改成K，然后在移除了当中的i以完成这个名字？（这个字在主题上稍微跟角色有一点相关。）

Kadena, Slinking Sorcerer 划配执政坎拔（Kambal） Karn, Silver Golem Karona, False God

点开来看答案 答案：c. Karn, Silver Golem 卡恩（Karn）的名字是来自「Cairn」这个字，意思是「以叠起来的石头当作纪念或地标」。卡恩是手握远古遗产的银魔像—那是一系列重要的神器，所以我们认为把他用石头的地标这个单字命名十分精巧。有趣的是，他的名字是在我们决定它是由什麽物质构成前就决定了。

问题 #3 – 下面哪一张古文明之战的牌是以一张限量版（第一版）裡的牌命名的？

Amulet of Kroog Coral Helm Onulet Rakalite

点开来看答案 答案：c. Onulet Onulet 一开始其实是Onulets，那是限量版（第一版）裡面一张牌 Soul Net 的同字异构词—会在有生物死去时让你获得生命。当Onulets的插画回来时，上面只画了一隻生物，所以设计团队得要把名字改掉。他们曾考虑过要给一个全新的名字，但随着大家越来越喜欢Onulet这个名字，所以就把这个词改成了单数—但这也毁掉了原本同字异构词的巧思。

问题 #4 –海市蜃楼裡的哪张传奇生物的牌是某个程度来说是受到了足球选手的启发（我这裡指的是美式足球选手）。

Asmira, Holy Avenger Purraj of Urborg Shauku, Endbringer Telim'Tor

点开来看答案 答案：d. Telim'Tor 海市蜃楼设计团队裡的六个人全都是限量版（第一版）的对局测试牌手，他们是在桥牌俱乐部裡认识Richard 的（Bill Rose、Charlie Catino、Don Felice、Elliott Segal、Howard Kahlenberg和Joel Mick）—这个组合接着设计了海市蜃楼和憧憬。有一天当这个组合在做对局测试时，Elliott提到芝加哥熊队的一名选择William Perry有个「冰箱（the Refrigerator）」的绰号还满酷的。他提议如果设计团队的每个人都有个绰号应该也很酷，这时Bill Rose 说话了「好吧，厕所先生（Mr. Toilet）。」Telim'Tor正是「Mr. Toilet」的同字异构词。

问题 #5 – 哪一张Unglued牌的牌名是受到了另一个游戏的启发？

Bureaucracy Charm School Flock of Rabid Sheep Spark Fiend

点开来看答案 答案：d. Spark Fiend Spark Fiend 的机制是来自花旗骰（Craps）这个骰子游戏，而Spark是Kraps倒过来拼。一开始的名字是Sparc Elemental，但在资料库裡一直跳出註解我们拼错了，所以最后就被改成了Spark。

问题 #6 – 哪张奥德赛牌的牌名是结合了两张之前牌的名字？

Cantivore Mudhole Painbringer 切分（Syncopate）

点开来看答案 答案：d. 切分（Syncopate） 为万智牌牌命名经常碰到的一个挑战，是为反击咒语类的牌想出新单字。因为每个系列裡都有多张这种牌，从很早以前我们就已经考虑过了所有显而易见的牌名选项。切分（Syncopate）是个音乐上的名字，指的是「错置音乐中的节拍或音调，使得强节奏变弱而弱节奏变强」，所以拿来当作反击系咒语的名字以表示搞乱一切还满酷的。 不过更酷的地方是，这个设计结合了抽税（X）以及将被反击的牌放逐。第一张向对手抽税，且如果对手无法支付税金则咒语就会被反击的牌是限量版（第一版）的 Power Sink 。第一张会把被反击的咒语放逐的牌是海市蜃楼的 Dissipate 。这张牌一开始的设计是因为我们发现可以把 Power Sink 裡的「Sink」跟 Dissipate 裡的「Pate」结合来拼出切分（Syncopate）这个单字。这一整包实在是太完美了，所以在很早期就被放进奥德赛的设计中且流到了最后。

问题 #7 – 下面哪张黑色的传奇生物牌因为原本的牌名放不下所以必须要把名字缩短？

Cabal Patriarch Commander Greven il-Vec Grandmother Sengir Spirit of the Night

点开来看答案 答案：d. Spirit of the Night 这张牌一开始的名字是Spirit of the Nightstalker，但实在放不下所以就被删掉了最后面。

问题 #8 – 下面哪张牌不是以Richard Garfield或他的家族成员所命名的？

Ernham Djinn Ifh-Biff Efreet Mijae Djinn Phelddagrif

点开来看答案 答案：c. Mijae Djinn Ernham Djinn 是以Richard的小舅子Herman所命名的， Ernham正是Herman的同字异构词； Ifh-Biff Efreet 是以Richard 的妹妹Elizabeth所命名，在小时候Elizabeth无法发出「Richard」的音，所以都叫他「Ifh-Biff」。 Phelddagrif 是「Garfield Ph.D.」的同字异构词，这是R&D 裡的一个笑话，用来调侃公关部门每次在受访时都是这样称呼他的。 Mijae Djinn 是以Richard的一个朋友Jamie所命名的，他在大概阿拉伯之夜的时候和另一位朋友Wendy结婚，Richard是他们的伴郎。Mijae是Jamie的同字异构词，Ydwen 或 Ydwen Efreet 是Wendy的同字异构词，但Jamie并不是Richard的亲戚。

问题 #9 – 下面哪张传承的牌是以威世智创办人及第一任CEO Peter Adkison 在D&D中所使用的角色所命名的？

Al-abra's Carpet Alchor's Tomb Boris Devilboon Gosta Dirk

点开来看答案 答案：b. Alchor's Tomb Peter使用的是一名名为Alchor的强力巫师。为了向他致敬，传承设计团队设计了一张名为Alchor 钜着（Alchor's Tome）来表示一名巫师的神器。遗憾的是，画家听错了要求并以为要画的是坟墓（Tomb）而不是钜着（Tome）。由于生产时间太紧以致无法重新绘製一幅画，他们只好把牌名改掉。知道此事之后，Peter开玩笑的说「这就是你们致敬我角色的方式，赐死他？」

问题 #10 – 下面哪张 Unfinity的牌是微调了一篇知名小故事的名字（我在高中时得唸三遍的那个？）

Exchange of Words A Good Day to Pie Knife and Death The Most Dangerous Gamer

点开来看答案 答案：d. The Most Dangerous Gamer 有人（或人们）发现他们正被一名富有的猎人追捕以寻求新的刺激。你应该在多个电影及电视中看过这样的情节，那来自Richard Connell所写的一篇短篇故事「The Most Dangerous Game」。

问题 #11 – 下面哪张依尼翠的牌受到了一首歌的启发？

地窖门 可怖娃娃 独眼稻草人 木桩

点开来看答案 答案：b. 可怖娃娃 「可怖娃娃」是Jonathan Coulton的一首歌，我很喜欢这首歌也觉得把 可怖娃娃 放进歌德恐怖系列裡实在是太完美了。

问题 #12 – 卡拉德许裡哪一个传奇生物的牌名是另一个万智牌 角色的同字异构词？

驾手模范德珀拉（Depala） 铸生智者奥薇亚帕西理（Oviya Pashiri） 求新执政珀蒂（Padeem） 虚空塑师列施蜜（Rashmi）

点开来看答案 答案：d. 虚空塑师列施蜜（Rashmi） 列施蜜（Rashmi）是时空渡桥的发明者，那个东西在故事裡扮演了极其重要的角色。她的名字是米斯拉（Mishra）—万智牌裡另一位知名发明家名字的同字异构词。

问题 #13 – 下面哪个蓝色咒语的牌名来自一个代表「变戏法，大多是用牌或硬币」的词？

Bamboozle Expropriate Hoodwink Legerdemain

点开来看答案 答案：d. Legerdemain Bamboozle 代表的是「愚弄或欺骗」，Expropriate 代表「从主人手中拿走财产（通常是由国家）」，Hoodwink 代表「欺瞒或哄骗」。

问题 #14 – 哪张暴风雨的牌名提到了系列的系列代码？

Fylamarid Pallimud Scragnoth Vhati il-Dal

点开来看答案 答案：d. Vhati il-Dal Vhati 是「Bogavhati」的缩写，那正是暴风雨的系列代码。Bogavhati其实拼错了Bhogavati（但当时我们还不知道），那是印度神话中的那伽之地。在设计上，暴风雨引用了一个很强的中毒主题。另外，我们现在会避免让系列代码跟系列有任何机制上的连结。

问题 #15 – 下面哪张牌的牌名是来自艾卓时空上最一开始时空的名字？

雅登瓦堡 鞍博雷堡 洛司温堡 凡翠丝堡

点开来看答案 答案：a. 雅登瓦堡 雅登瓦是创意团队一开始为艾卓时空所提出的时空名，但最后并未通过所有名字都得要可以运作的挑战（因为那是时空名字的一部分）。时空的名字后来被改成艾卓，但创意团队很喜欢雅登瓦这个名字，所以把它变成了白色王国的名字。

问题 #16 – 时间漩涡裡的哪个传奇生物的牌名并没有对应到他们多年前第一次出现在背景叙述裡时的名字？

巫妖领主卓尔努 培育师恩德瑞克萨尔 精怪战术家依部哈夫哈特 特务巫师雅亚巴拉德

点开来看答案 答案：a. 巫妖领主卓尔努 卓尔努第一次出现在时空转移一张牌的背景叙述上，被定义为领主卓尔努。其他 （Endrek 出现在堕落王朝，Ib Halfheart 和雅亚巴拉德出现在冰雪时代）都和第一次出现在背景叙事中是同样的名字。雅亚巴拉德得到了自己的姓氏，有趣的是那是编辑Darla选择了一个在大西雅图地区裡一个城市的名字。

问题 #17 – 下面哪张启示录的牌的牌名因为暗示了一个该生物并没有的异能所以在付印前的最后一秒才被修改？

Angelfire Crusader Fungal Shambler Glade Gnarr Spectral Lynx

点开来看答案 答案：d. Spectral Lynx 故事是这样的。当启示录这个系列即将完成之际，创意团队的最后一名成员离开了（当时还只是一个小小的团队）。Bill Rose 找上我问我是否愿意在他们找到创意团队的新人前负责牌名及背景叙述。当时我曾监管了Unglued的牌名和背景叙述（并曾完成撰写许多牌名及背景叙述），所以我是R&D 裡唯一之前有经手过这个工作的人。我接任这个角色后的第一项工作，是在系列付印前检视启示录裡所有牌的名字。其中一张牌我觉得有问题。 Spectral Lynx 在当时的牌名是Spirit Lynx，而那是在我们在预知未来裡介绍繫命关键字之前的事。在那之前，这个异能在口语上被以和传承牌名相同的「spirit link」暱称，也让这个异能十分受欢迎（虽然正确来说， Spirit Link 这张牌的异能并不是繫命）。我提出如果一个生物没有这个牌手会代称的异能，就不适合使用Spirit Lynx这个名字，那得要改掉。由于已经到了十分后面，收集编号也已经固定，所以我们得想出一个可以放在 Shield of Duty and Reason 和 Standard Bearer 之间的牌名。 Spectral Lynx 成了我们最佳的选择。

问题 #18 – 哪个冰雪时代神器的牌名在插画裡有个同字异构词？

Arcum's Weathervane Elkin Bottle Fyndhorn Bow Nacre Talisman

点开来看答案 答案：b. Elkin Bottle 插画裡的瓶子是大家所知的克莱因瓶，克莱因瓶是拓扑学（数学的一个分支）中的不可定向表面。它的名字来自第一个形容它的数学家Felix Klein。另一个不可定向的物件莫比乌斯环也在晴空号传说裡的 Bosium Strip 上有类似的处理方式。

问题 #19 – 哪个生物结界的名字提及了在当时一个很热门生物的暱称？

Pemmin's Aura Greel's Caress Latulla's Orders Farrel's Mantle

点开来看答案 答案：a. Pemmin's Aura Pemmin's Aura 是「I am Superman」的同字异构词，引用了克撒传 裡面的 Morphling —当时的暱称正是超人（Superman）。这个结界会给予生物所有 Morphling 拥有的异能。

问题 #20 – 下面哪张假日赠卡的牌名并不是在既存万智牌 牌上的场景？

「停笔」

现在是时候来看你对了几题并加总总分了：

1–9 题正确 ：关于万智牌的知识你还有很多要学的。

：关于万智牌的知识你还有很多要学的。 10–11题正确 ：你肯定有稍微留意过。

：你肯定有稍微留意过。 12–13 题正确 ：在万智牌的知识上你正崭露头角。

：在万智牌的知识上你正崭露头角。 14–15 题正确 ：挺不错，你得到了万智牌知识的认证。

：挺不错，你得到了万智牌知识的认证。 16–17 题正确 ：很好，令我刮目相看。

：很好，令我刮目相看。 18–19 题正确 ：你的万智牌知识量令人歎为观止。

：你的万智牌知识量令人歎为观止。 20 题正确：容我向你一鞠躬。

我希望你们喜欢今天的益智问答。一如往常，我很想知道你们对于今天的专栏或万智牌整体知识的看法。你可以写email 给我，或透过我的社群媒体帐号（Twitter, Tumblr、Instagram 和 TikTok）与我联络。

下週回来跟我一起开始看非瑞克西亚：万界归一的预览。

在那之前，希望许多牌的牌名都对你有特别的意义。