MTG产品指南
无论你是初次接触万智牌还是在构组套牌方面有多年经验，参考下面的指南，探索精美的万智牌产品。本指南还有助于你了解稀有牌、特殊处理和产品特色等相关内容！从起始套件到聚珍补充包，来挑选你最中意的产品吧。
产品推荐
入门产品
起始套件
指挥官套牌
速战
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最适合
学习万智牌玩法
最适合
史诗级多人游戏
最适合
有趣的快速对战体验
牌张数量（稀有度为稀有或更高）
8
2张秘稀牌和6稀有牌
牌张数量（稀有度为稀有或更高）
10
每副套牌内至少有10张全新的稀有和秘稀牌
牌张数量（稀有度为稀有或更高）
1-2
每包2张
特色：
内含学习游戏玩法和万智牌教学所需的一切
特色：
每副套牌内含一包拥有2张特殊处理牌的聚珍补充包尝鲜包
特色：
补充包内含你需要使用的所有地
特殊牌张处理
2
2张传统闪牌
特殊牌张处理
3
2张传统闪牌+1张硬纸板的蚀刻闪展示型指挥官
特殊牌张处理
N/A
Available while supplies last. Check your local store for details.
© 2023 Middle-earth Enterprises. The Lord of the Rings and Tales of Middle-earth are trademarks of Middle-earth Enterprises, LLC used under license by Wizards of the Coast LLC.
建立牌张收藏
轮抽补充包
系列补充包
聚珍补充包
套装
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最适合
轮抽游戏体验
最适合
为乐趣打开万智牌补充包
最适合
便捷获取最珍贵的牌张
最适合
特有配件
牌张数量（稀有度为稀有或更高）
1+
每包至少有1张
牌张数量（稀有度为稀有或更高）
1-4
每包1-4张
牌张数量（稀有度为稀有或更高）
5-6
每包5-6张
牌张数量（稀有度为稀有或更高）
1-4
每包系列补充包1-4张
特色：
召集好友一起轮抽万智牌吧！
特色：
每包都有插画牌
特色：
特色牌框、无边框和宽画牌
特色：
满是系列补充包
特殊牌张处理
每3包补充包里有1包内含传统闪牌
特殊牌张处理
1
每包至少1张闪牌
特殊牌张处理
8-10
每包内含10张或以上的闪牌！
特殊牌张处理
1
每个套装里均有新插画闪赠卡
Available while supplies last. Check your local store for details.
补充包添趣
牌张处理
牌张处理旨在突出万智牌插画之精美，使其熠熠生辉。牌张处理种类繁多，包含蚀刻闪牌、霓彩等等！
新插画
新插画牌让万智牌中的地貌有了耳目一新的变化。这类牌在保证原创性的前提下带来了创意十足的诠释，使你的牌张收藏颇具独特性。
特殊牌框
特殊牌框旨在为牌张设计添加独特元素。从特色牌框和逸品重现牌框等等，这些风格迥异的牌框加深了牌张和广阔的万智牌多重宇宙之间的联系。