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万智牌——神秘博士

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万智牌——神秘博士产品组合

Timey-Wimey

在多人游戏中，与第九、第十和第十一任博士及其同伴一起享用蘸着蛋奶沙司的炸鱼条。每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。

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Masters of Evil

这副100张牌的开盒即玩套牌内含神秘博士中的最强反派，你要以坏人的身份加入战斗。每副套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张，帮助你消除这个世界最大的威胁：博士本人！

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Blast from the Past

逆转中子流的极性！参与紧张刺激的多人游戏，回到过去并加入前八任博士及其同伴的队伍。每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。

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Paradox Power

与第十二任和第十三任博士一起拥抱悖论的力量。每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。有博士及其同伴在侧，总会有意想不到的事情发生。

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聚珍补充包 / 展示盒

展示盒内共有12包补充包，其中满是稀有牌（每包7-14张！）、TARDIS特色牌框和音速起子都照不过来的海量闪牌，务必来收集。

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指挥官套牌套装

套装内含全部4副神秘博士主题的指挥官套牌，你可选择加入喜爱的博士及其同伴的队伍，或和最强反派结盟对付博士！每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。

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BBC, DOCTOR WHO, TARDIS, DALEK and CYBERMAN (word marks and devices) are trade marks of the British Broadcasting Corporation and are used under licence. BBC logo © BBC 1996. DOCTOR WHO logo © BBC 1973. Dalek image © BBC/Terry Nation 1963. Cyberman image © BBC/Kit Pedler/Gerry Davis 1966. Licensed by BBC Studios.

时间和空间相对维度

TARDIS特色牌框牌以全新的视角呈现神秘博士中的经典角色和事件，用这些牌张随时随地踏上竞逐时空之旅。

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超越时空边界

深入体验全新系列，拓展你的游戏方式。 描绘宇宙各处风采的精美插画将以宽画牌的形式展现其魅力！

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时空飘忽但闪耀绚烂

即使是Dalek也不忍心毁灭这些令人惊叹的闪卡。

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和最喜欢的博士一起环游宇宙

集齐十三位博士的限量编号TARDIS特色牌框牌！这些拥有独立编号的牌张上绘有你最喜欢的时间领主，仅可从聚珍补充包中开出。

 

Serialized Doctor cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Doctor Who™ Collector Boosters of any language. Non-serialized Doctor cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.
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我们终将成为故事

何不执笔书写传奇！通过蕴含各种冒险、角色和无穷想象力的牌张，再现神秘博士中最精彩的瞬间。

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时间和空间相对维度
超越时空边界
时空飘忽但闪耀绚烂
和最喜欢的博士一起环游宇宙
我们终将成为故事

时间和空间相对维度

TARDIS特色牌框牌以全新的视角呈现神秘博士中的经典角色和事件，用这些牌张随时随地踏上竞逐时空之旅。

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