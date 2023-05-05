万智牌——神秘博士
万智牌——神秘博士产品组合
Masters of Evil
这副100张牌的开盒即玩套牌内含神秘博士中的最强反派，你要以坏人的身份加入战斗。每副套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张，帮助你消除这个世界最大的威胁：博士本人！
Blast from the Past
逆转中子流的极性！参与紧张刺激的多人游戏，回到过去并加入前八任博士及其同伴的队伍。每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。
Paradox Power
与第十二任和第十三任博士一起拥抱悖论的力量。每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。有博士及其同伴在侧，总会有意想不到的事情发生。
BBC, DOCTOR WHO, TARDIS, DALEK and CYBERMAN (word marks and devices) are trade marks of the British Broadcasting Corporation and are used under licence. BBC logo © BBC 1996. DOCTOR WHO logo © BBC 1973. Dalek image © BBC/Terry Nation 1963. Cyberman image © BBC/Kit Pedler/Gerry Davis 1966. Licensed by BBC Studios.
时间和空间相对维度
超越时空边界
时空飘忽但闪耀绚烂
和最喜欢的博士一起环游宇宙
我们终将成为故事