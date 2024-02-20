Fallout®
Magic: The Gathering®—Fallout®产品阵容
拾荒余生
搜罗你需要的一切来击败敌人！这副100张牌的套牌引入了38张前所未有的万智牌牌张，其中描绘了深受喜爱的角色、符合主题的游戏机制以及插画，可以全面探索后核战、不同现实的《辐射》世界。
凯撒万岁
依靠凯撒领导军队走向无情的军事胜利！这副100张牌的套牌引入了37张前所未有的万智牌牌张，其中描绘了深受喜爱的角色、符合主题的游戏机制以及插画，可以全面探索后核战、不同现实的《辐射》世界。
变种威胁
虔诚信仰天蛾人智者！这副100张牌的套牌引入了41张前所未有的万智牌牌张，其中描绘了深受喜爱的角色、符合主题的游戏机制以及插画，可以全面探索后核战、不同现实的《辐射》世界。
科学无敌！
运用科技的力量为地球的命运而战！这副100张牌的套牌引入了38张前所未有的万智牌牌张，其中描绘了深受喜爱的角色、符合主题的游戏机制以及插画，可以全面探索后核战、不同现实的《辐射》世界。
聚珍补充包 / 展示盒
补充包里充满了辐射系列爱好者喜闻乐见的精美战利品，内容琳琅满目，对你的负重能力会是极大考验。有机会得到无边框避难所小子牌、哔哔小子特色牌框、限量编号娃娃牌、稀有和/或秘稀牌、传统闪以及宽画牌。
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竖起大拇指
避难所科技核准
核辐射的废土
未来一片光明！