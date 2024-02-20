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Magic: The Gathering®—Fallout®产品阵容

拾荒余生

搜罗你需要的一切来击败敌人！这副100张牌的套牌引入了38张前所未有的万智牌牌张，其中描绘了深受喜爱的角色、符合主题的游戏机制以及插画，可以全面探索后核战、不同现实的《辐射》世界。

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凯撒万岁

依靠凯撒领导军队走向无情的军事胜利！这副100张牌的套牌引入了37张前所未有的万智牌牌张，其中描绘了深受喜爱的角色、符合主题的游戏机制以及插画，可以全面探索后核战、不同现实的《辐射》世界。

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变种威胁

虔诚信仰天蛾人智者！这副100张牌的套牌引入了41张前所未有的万智牌牌张，其中描绘了深受喜爱的角色、符合主题的游戏机制以及插画，可以全面探索后核战、不同现实的《辐射》世界。

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科学无敌！

运用科技的力量为地球的命运而战！这副100张牌的套牌引入了38张前所未有的万智牌牌张，其中描绘了深受喜爱的角色、符合主题的游戏机制以及插画，可以全面探索后核战、不同现实的《辐射》世界。

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聚珍补充包 / 展示盒

补充包里充满了辐射系列爱好者喜闻乐见的精美战利品，内容琳琅满目，对你的负重能力会是极大考验。有机会得到无边框避难所小子牌、哔哔小子特色牌框、限量编号娃娃牌、稀有和/或秘稀牌、传统闪以及宽画牌。

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指挥官套牌套装

在史诗般的多人万智牌游戏中和好友对战。每副预构组套牌都开盒即玩，且均带有一包聚珍补充包尝鲜包——内含2张特殊的新牌框牌，其中有1张稀有或秘稀牌。

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竖起大拇指

在废墟和辐射之间，有一个小个子家伙能成为你的向导。利用无边框的避难所小子牌张指引前路，畅游狂野且古怪的Fallout™宇宙。

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避难所科技核准

有了特色牌框哔哔小子牌，就能砰地打开瓶装核子可乐，还能戴上腕上的可靠伙伴。在一个遍地瓦砾的世界，这一份小小的宝藏就是后核战时代的快乐。

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核辐射的废土

即便是后核战的混沌世界，也总会有一些奇怪的魅力。限量编号避难所小子娃娃牌让你有身处Fallout®世界的沉浸感，一定要竖大拇指赞赏一下！

 

Serialized Bobblehead cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Fallout® Collector Boosters of any language. Non-serialized Bobblehead cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.

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未来一片光明！

这是一个狂野的后核战世界！用指挥官闪封面牌体验古怪、滑稽又精彩的离奇行为！

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避难所科技核准
核辐射的废土
未来一片光明！

竖起大拇指

在废墟和辐射之间，有一个小个子家伙能成为你的向导。利用无边框的避难所小子牌张指引前路，畅游狂野且古怪的Fallout™宇宙。

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