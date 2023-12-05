解开谜团
- 1.调查嫌犯。
- 2.找到凶器。
- 3.在阴谋和悬念交织的环境下找到方向！
获取荟萃了轮抽和系列补充包各自最佳元素的理想产品！常规补充包内容丰富，非常适合用于限制赛，每包补充包内含至少1张闪亮的闪牌，还有可能开出多张稀有牌。
在搜证、伪装和锁定嫌犯的过程中，侦破发生在拉尼卡的可怕谋杀案。参加2月2日举办的售前赛赛事，成为第一个到达案发现场的侦探！
从卡洛夫庄园谋杀案开始，轮抽补充包和系列补充包将合并成一款新产品，名为常规补充包。常规补充包荟萃了轮抽补充包和系列补充包里各自最好的元素，旨在带来绝佳的开补充包体验并成为用于限制赛的绝佳产品。
确认凶手、案发现场和凶器，这一切恐怕没那么简单——一场智力比拼即将开始！经典侦探游戏妙探寻凶（英文原名Clue，部分地区为Cluedo）与万智牌强强联合，推出了以拉尼卡时空为背景的神秘谋杀案主题系列。
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不同于传统的桌游玩法！使用绘有妙探寻凶角色的万智牌牌张解开谜团！
作为破案的奖励，揭开其中一张电震地盒顶赠卡（共有十种）的神秘面纱，为你的万智牌收藏添加一丝妙探寻凶主题的神秘元素。
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