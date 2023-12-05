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卡洛夫庄园谋杀案

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卡洛夫庄园谋杀案产品阵容

常规补充包/补充包展示盒

获取荟萃了轮抽和系列补充包各自最佳元素的理想产品！常规补充包内容丰富，非常适合用于限制赛，每包补充包内含至少1张闪亮的闪牌，还有可能开出多张稀有牌。

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聚珍补充包/补充包展示盒

所有线索都指向同一个方向： 在聚珍补充包中，你可以开出这座城市最臭名昭著的牌张。每包补充包内满是稀有牌、闪亮的闪牌和专享特殊处理牌。

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指挥官套牌

在史诗级的多人游戏中，与对手侦探交战。每副开盒即玩的套牌内含12张前所未见的指挥官牌，其中包含2张可用作指挥官的闪传奇生物。

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套装

套装是体验系列内容的绝佳选择，该产品内现有9包常规补充包和地牌，可以用来构组神秘谋杀案主题的套牌，除此之外还有套装专享的配件。

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售前组合

在搜证、伪装和锁定嫌犯的过程中，侦破发生在拉尼卡的可怕谋杀案。参加2月2日举办的售前赛赛事，成为第一个到达案发现场的侦探！

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隆重推出常规补充包

从卡洛夫庄园谋杀案开始，轮抽补充包和系列补充包将合并成一款新产品，名为常规补充包。常规补充包荟萃了轮抽补充包和系列补充包里各自最好的元素，旨在带来绝佳的开补充包体验并成为用于限制赛的绝佳产品。

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万智牌与Cluedo（妙探寻凶）强强联手

确认凶手、案发现场和凶器，这一切恐怕没那么简单——一场智力比拼即将开始！经典侦探游戏妙探寻凶（英文原名Clue，部分地区为Cluedo）与万智牌强强联合，推出了以拉尼卡时空为背景的神秘谋杀案主题系列。

© 2023 孩之宝。保留所有权利。Clue和Cluedo版产品的发售情况视地区而定，里面的内容都是一样的。

解开谜团

  • 1.调查嫌犯。
  • 2.找到凶器。
  • 3.在阴谋和悬念交织的环境下找到方向！

理清线索

不同于传统的桌游玩法！使用绘有妙探寻凶角色的万智牌牌张解开谜团！

揪出凶手

作为破案的奖励，揭开其中一张电震地盒顶赠卡（共有十种）的神秘面纱，为你的万智牌收藏添加一丝妙探寻凶主题的神秘元素。

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1月2日至15日
卡洛夫庄园谋杀案故事
1月16日至25日
牌张预览
2月2日至8日
售前赛赛事
2月9日
卡洛夫庄园谋杀案上市日期
2月9日至11日
体验日
2月23日
Ravnica: Cluedo Edition上市日期

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