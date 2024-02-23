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欢迎来到全新的时空光雷驿，这片边疆是狂徒的天堂。
上市日期：4月12日
欢迎来到全新的边疆时空——光雷驿！多重宇宙各地的角色纷纷来此并成为狂徒，如果你想满载而归，最好练习一下抓牌技巧。
完美适合限制赛游戏，且内容丰富，每包内含至少1张闪牌，且有机会开到多张稀有牌。
获得光雷驿镖客的最高悬赏牌，补充包内满是闪牌、独有的特殊处理，且每包补充包均内含总共5张稀有度为稀有或更高的牌张。
在精彩的多人游戏中和敌对的狂徒决斗。这些指挥官套牌打开即玩，每副套牌均含10张全新的指挥官牌张。
使用9包常规补充包、30张地牌（其中10张为全图西部风情地）和套装特有的配件来构组这个边境世界的套牌。
配鞍备马，称雄荒野。参加4月12日起举办的售前赛，体验万智牌首款西部主题系列。别忘了戴上帽子！
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