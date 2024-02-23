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光雷驿镖客

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是，继续

制造麻烦

欢迎来到全新的时空光雷驿，这片边疆是狂徒的天堂。

上市日期：4月12日

配鞍备马，称雄荒野

欢迎来到全新的边疆时空——光雷驿！多重宇宙各地的角色纷纷来此并成为狂徒，如果你想满载而归，最好练习一下抓牌技巧。

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光雷驿镖客产品阵容

常规补充包

完美适合限制赛游戏，且内容丰富，每包内含至少1张闪牌，且有机会开到多张稀有牌。

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聚珍补充包

获得光雷驿镖客的最高悬赏牌，补充包内满是闪牌、独有的特殊处理，且每包补充包均内含总共5张稀有度为稀有或更高的牌张。

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指挥官套牌

在精彩的多人游戏中和敌对的狂徒决斗。这些指挥官套牌打开即玩，每副套牌均含10张全新的指挥官牌张。

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套装

使用9包常规补充包、30张地牌（其中10张为全图西部风情地）和套装特有的配件来构组这个边境世界的套牌。

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售前组合

配鞍备马，称雄荒野。参加4月12日起举办的售前赛，体验万智牌首款西部主题系列。别忘了戴上帽子！

店家搜寻器
3月19日至22日
光雷驿镖客故事
3月26日-4月5日
牌张预览
4月12日-18日
售前赛赛事
4月19日
光雷驿镖客上市日期
4月19日-21日
体验日
4月26日-28日
指挥官欢庆会

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