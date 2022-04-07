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家业即功业

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信息就是力量

秘闻帮

与秘闻帮一起打破规则，这个具有远见的家族在新卡佩纳最黑暗的角落里运筹帷幄。信息就是力量，不择手段收集信息使得秘闻帮成为了一股不可忽视的力量（尽管有人认为他们总是多管闲事）。要维持这一态势，这个家族要确保没有派系一家独大——以及过问太多。不计代价维持平衡。

机制
犯罪是门艺术

绝艺盟

说到上档次的东西，绝艺盟从任何方面来说都是精英。这些不死族自有一套做法。这个吸血鬼家族经营着新卡佩纳博物馆。这里是精英的聚集地，博物馆里经常举办晚会；金碧辉煌的帷幕掩盖了他们无情杀手的本质。获胜需要代价，不过就让别人来支付吧。

机制
任务一定办妥

勤工联

这座城市是由勤工联辛勤建成的。那么他们为什么不能掌管这座城市呢？勤工联如钉子一样坚韧，这股野蛮势力掌管着街道，因其恐怖手段而闻名。这个家族里都是辛勤的工匠，他们有能力建造一座城市，也有吸收城市财富的头脑。

机制
欢乐谁说无价

乐舞会

乐舞会有趣而轻浮，他们挑逗陌生人，也挑逗危险。这个德鲁伊家族因其喧闹的聚会和整体魅力而闻名，它重视追随者的忠诚，不然就……欢迎你，新来的！欢乐谁说无价，但只要现金不断，金圆就滚滚而来。

机制
魔鬼藏身细则

扶济社

扶济社藏身于新卡佩纳公共法律事务所之后，这个家族从未展露其真面目……至少没有公开展露。这个派系在成堆的文书工作和平凡的法律事务背后深挖，所以他们常常被人发现神秘地出现在犯罪现场，似乎是凭空出现一般。他们衣着时髦，头脑敏锐，所以其他人在和他们打交道的时候务必牢记一点：魔鬼藏身细则。

机制

新卡佩纳：喧嚣黑街促销活动

「买一盒」

在本地WPN店预订轮抽、系列或者聚珍补充包盒即可拿到一张新卡佩纳：喧嚣黑街宽画赠卡：闹事人贾希丝。快来抢购，售完即止！

盒顶赠卡

肆意庆祝，每一盒未开封的系列、轮抽或聚珍补充包盒里都有一张无边框盒顶赠卡：有地区专属插画的晚会招待！

新卡佩纳：喧嚣黑街产品阵容

售前组合

新老牌手都能体会到乐趣！售前组合让你能第一时间体验新系列，并且去本地游戏店进行游戏！

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套装

这是终极的爱好者套装。用特有的物品欢享迷人的生活，其中有一张闪赠卡和一个大型Spindown生命计数器。

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Theme Booster / 展示盒

参与行动！这些补充包有六种独特的风格，每包35张牌的补充包主题都是新卡佩纳的五个家族之一。

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指挥官套牌

加入最受欢迎的赛制之一，分得一杯羹。这些套牌可以直接拿来进行游戏，也可以用来构组别的套牌。这次更有特别的聚珍补充包尝鲜包。

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系列补充包/补充包展示盒

打开补充包，完整体验新卡佩纳：喧嚣黑街主题的稀有牌、秘稀牌和指挥官牌。

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聚珍补充包 / 展示盒

强化过的补充包，内含海量激动人心的牌张和特殊处理，包括闪亮的黄金年代和魅力四射的艺术装饰特色牌框牌。

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轮抽补充包/补充包展示盒

最适合用于限制赛。和好友一起轮抽，用补充包里开出来的牌直接构组套牌！这些补充包里，每包均有一张稀有或秘稀牌。

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*送完即止。咨询本地店家了解详情。

牌张列表

浏览牌图集合，了解本系列的其他牌张。

查看牌张
预览 4月8日-13日 牌张内容
指挥官预览 4月18日-19日 牌张内容
售前赛 5月6日-12日 赛事
桌面版发售 5月6日 产品发售

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