「买一盒」
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与秘闻帮一起打破规则，这个具有远见的家族在新卡佩纳最黑暗的角落里运筹帷幄。信息就是力量，不择手段收集信息使得秘闻帮成为了一股不可忽视的力量（尽管有人认为他们总是多管闲事）。要维持这一态势，这个家族要确保没有派系一家独大——以及过问太多。不计代价维持平衡。
说到上档次的东西，绝艺盟从任何方面来说都是精英。这些不死族自有一套做法。这个吸血鬼家族经营着新卡佩纳博物馆。这里是精英的聚集地，博物馆里经常举办晚会；金碧辉煌的帷幕掩盖了他们无情杀手的本质。获胜需要代价，不过就让别人来支付吧。
这座城市是由勤工联辛勤建成的。那么他们为什么不能掌管这座城市呢？勤工联如钉子一样坚韧，这股野蛮势力掌管着街道，因其恐怖手段而闻名。这个家族里都是辛勤的工匠，他们有能力建造一座城市，也有吸收城市财富的头脑。
乐舞会有趣而轻浮，他们挑逗陌生人，也挑逗危险。这个德鲁伊家族因其喧闹的聚会和整体魅力而闻名，它重视追随者的忠诚，不然就……欢迎你，新来的！欢乐谁说无价，但只要现金不断，金圆就滚滚而来。
扶济社藏身于新卡佩纳公共法律事务所之后，这个家族从未展露其真面目……至少没有公开展露。这个派系在成堆的文书工作和平凡的法律事务背后深挖，所以他们常常被人发现神秘地出现在犯罪现场，似乎是凭空出现一般。他们衣着时髦，头脑敏锐，所以其他人在和他们打交道的时候务必牢记一点：魔鬼藏身细则。
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肆意庆祝，每一盒未开封的系列、轮抽或聚珍补充包盒里都有一张无边框盒顶赠卡：有地区专属插画的晚会招待！
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参与行动！这些补充包有六种独特的风格，每包35张牌的补充包主题都是新卡佩纳的五个家族之一。