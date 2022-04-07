任务一定办妥

这座城市是由勤工联辛勤建成的。那么他们为什么不能掌管这座城市呢？勤工联如钉子一样坚韧，这股野蛮势力掌管着街道，因其恐怖手段而闻名。这个家族里都是辛勤的工匠，他们有能力建造一座城市，也有吸收城市财富的头脑。