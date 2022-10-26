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兄弟之战

重塑过去。再夺未来。

上市日期：11月18日

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迄今的故事

多明纳里亚分崩离析 

诡计多端的邪恶非瑞人成功地在多明纳里亚建立了据点。他们暗中将平民改造成致命的潜藏密探，并让他们毫不知情地生活下去。随着非瑞人入侵的消息传开，多明纳里亚人民试图集结各方力量，以应对潜藏密探分裂他们的威胁。

希望和毁灭

一些多明纳里亚最伟大的英雄，包括永生学者裘达和古老的神器师尤依拉，号召人民团结一心，共同抗敌。随着非瑞克西亚的入侵愈演愈烈，潜藏密探在和谈期间大肆破坏，制造混乱。

背叛

身为一名强大的鹏洛客，卡恩早已预见了此事的发生。他因非瑞克西亚人的崛起而自责，决意阻止他们。卡恩找到了远古武器同兆，其威力足以将非瑞人的家园夷为平地。不了，卡恩的盟友阿耶尼竟是一名潜藏密探，他摧毁了同兆。

回溯时间

幸运的是，卡恩并非孤军奋战。神器大师鹏洛客莎希莉成功复制了同兆，可问题在于没有人知道如何使用它。它在许多世纪之前引爆过一次，之后便隐匿于世间至今。泰菲力在此时挺身而出，这名足智多谋的时间大师和非瑞人之间有着私人仇怨。有了其时间魔法和莎希莉的高超技艺，这一行人计划将泰菲力的灵魂送回过去，亲眼见证同兆的运作过程。

兄弟之战

兄弟之战。这场足以载入多明纳里亚史册的重要冲突，最终在同兆引发的震爆中迎来了毁天灭地的结局。克撒和米斯拉虽是兄弟却有相反的命运。他们无意中发现了两块石头。这两件古老而强大的神器彻底扭转了他们的生命进程。

未来的安排

目睹了两兄弟间愈演愈烈的矛盾后，泰菲力能否在事情无法挽回之前找到苦苦追寻的答案？是什么让米斯拉走上了黑暗之路？克撒如何成为了史上最强大的鹏洛客之一？这段历史的教训是你终身难忘的体验。
万智牌故事
多明纳里亚分崩离析 
希望和毁灭
背叛
回溯时间
兄弟之战
未来的安排

重塑过去

每包补充包内含万智牌的部分历史：一张复古或图解神器牌。和巨大的战争机器并肩作战，运用神器，铸造你的未来！

系列机制

再夺未来

回到过去，拯救多明纳里亚。兄弟之战带你经历史诗级大战，体验万智牌史上机械大军间的野蛮碰撞。创新。应用。生存。再夺未来。

系列机制

直到万界归一

这个系列……远超所见！你最喜爱的汽车人和霸天虎可在兄弟之战系列补充包、聚珍补充包和套装产品内找到。破碎玻璃处理牌张仅限聚珍补充包。

系列机制

兄弟之战系列概览

复古神器牌是万智牌历史的片段：在整个万智牌历史中的63个神器，使用复古牌框。有些牌是第一次用了复古牌框，有些牌以前就有过，你可以立即将它们加入你最喜欢的套牌。你能在系列、轮抽和聚珍补充包里开到它们。

全部63张复古神器都有图解形式。图解神器利用新的插画展示那些神器早期构想的样子。图解神器也只有复古牌框。它们也都会出现在系列、轮抽和聚珍补充包里。

汽车人，变形出击！十五张变形金刚牌以第一代经典造型出现在兄弟之战中。每一张都是新的秘稀牌。你可以在系列和聚珍补充包里开到它们，这也包括套装。

碎玻璃牌描绘了另一个宇宙，正义的霸天虎在那里和邪恶的汽车人作战。碎玻璃牌在机制上和标准版第一代变形金刚牌完全一样，不过用了新的插画和牌框。

系列补充包是扩充收藏的好方法。每包补充包内含至少一张稀有或秘稀牌（或者更多！），必有一张闪卡，还有一张插画牌。

至少1张稀有牌或秘稀牌

1张任意稀有度的传统闪牌，包括无边框稀有牌、变形金刚牌、复古神器牌、复古图解牌、速战牌或指挥官牌

2张任意稀有度的牌，有机会开到兄弟之战指挥官的牌、速战补充包的稀有牌、变形金刚牌，以及复古神器牌和复古图解牌

1张复古神器额外列表上的复古神器牌或复古图解牌

3张非普通牌

3张普通牌

1张基本地或机体基本地，可能是闪的，也可能是不闪的

1张插画卡

1张精选列表里的牌或一张衍生物、双面辅助用牌、打孔指示物或广告卡

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速战是体验万智牌限制赛最快捷方便的途径：只需将两包速战补充包洗在一起，即可开始游戏！从新牌手到万智牌长期爱好者，速战是适合所有人的现开赛体验。跳过构组套牌环节，直接开始万智牌游戏。

兄弟之战速战补充包共有十种主题，每包为其中一种。将随意两包洗在一起，任何事情都可能发生！只需玩几盘游戏，你就可能遇到崇拜坟墓场的基克斯派教徒使用克撒的魔力石，也可能遇到米斯拉的强力机械和泰坦尼亚的亚格斯防线组队。每种颜色都有一张专为速战中两个主题设计的稀有牌，这两个主题是同一个机制的变体。

聚珍补充包是获得独特且专享牌张并加入收藏的终极途径。海量的闪牌、特殊牌张样式等更多精彩内容等你来发掘。兄弟之战的聚珍补充包会超越你的期待，只有在这里才有独特版本的复古图解牌和变形金刚牌系列牌。

只有在聚珍补充包里，你才能获得全部63张复古图解牌的有序列号版本，号码为1-500。每张序列号牌（1/500，2/500等等）是全世界独一无二的，只会出现在不到百分之一的聚珍补充包里。也只有在聚珍补充包里才能开到碎玻璃变形金刚牌。

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轮抽补充包最适合传统的轮抽或现开体验。

轮抽补充包和系列以及聚珍补充包一样，每包里都有复古或图解神器，其中复古图解牌出现的几率是每6包补充包里有1张。

1张稀有或秘稀牌，有可能是无边框牌

在1/3的补充包里，1张传统闪牌会替换一张普通牌。这张传统闪牌可能是基本地、普通牌、非普通牌、稀有牌或秘稀牌，也可能是复古神器或复古图解牌。

1张复古神器或复古图解牌

1张基本地或机体地

3张不闪的非普通牌

10张不闪普通牌，其中一张可能被任意稀有度的传统闪牌替换

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每副兄弟之战指挥官套牌均内含一包聚珍补充包尝鲜包，其中有两张牌：

1张稀有或秘稀牌，可能是传统闪、无边框插画、宽画，和/或无边框鹏洛客

1张传统闪非普通复古神器或复古图解牌

聚珍补充包尝鲜包内可能包含指挥官套牌中任何一张牌的特殊版，或是一张最适合加入另一副指挥官套牌的牌张。大多数兄弟之战指挥官套牌内的聚珍补充包尝鲜包和套牌的语言版本一致。如果你的指挥官套牌语言版本是意大利语、葡萄牙语或西班牙语，那么聚珍补充包尝鲜包统一为英语。

20张传统闪基本地

20张不闪的基本地

1张传统闪萼城的凯拉皇后赠卡，配有Howard Lyon绘制的独特新插画

1张不闪的变形金刚系列牌

1个大型的兄弟之战主题的spindown骰子——克撒主题或米斯拉主题。

每个售前组合内含：

6包轮抽补充包

1张本系列里的传统闪且带有戳记的稀有或秘稀牌

每个售前组合里都有打孔配件和指示物，主题是兄弟之战的机制

1个Spindown骰子

前往本地游戏店就能获得迎新补充包！在兄弟之战系列以及其他内容中探索万智牌的历史！

在你当地的WPN店预购轮抽、系列或聚珍补充包，就能获得兄弟之战的米斯拉的铸造厂赠卡。快来抢购，售完即止！

8名牌手参与的赛制！每副套牌应有至少40张牌，对局长度适中（大约20分钟）。

牌手围坐在桌旁。然后，每位牌手打开一包补充包，选择一张牌但不展示给其他牌手看。接下来，每位牌手将剩下的牌往左传，并且从右边牌手传来的新牌里面继续抽选。这样一直持续到那些补充包里的牌全被分完（抽选完）。第二和第三包使用相同的流程，但是每一包换一次方向。


士兵出击：从地面和空中兵分两路压倒敌人。
零碎成群：法术力值等于或小于三的生物远超你的期待。
抓牌之力：从套牌抓大量牌来加强你的生物！
灵技猛袭：使用低费的神器、瞬间和法术咒语来获得优势。
神器牺牲：牺牲魔力石来获得更多力量！
坟墓场反攻：依赖丰沛坟墓场的生物在游戏后期威力更强。
机械化猛袭：利用魔力石部署最大威胁，然后用增强力量的咒语支援它们。
破坟猛袭：尽早展开攻势，利用破坟异能进行第二波进攻来获得胜利。
神器进战场：集结生物并用神器强化它们。然后使用魔力石、士兵衍生物以及破坟生物来巩固你的攻势。
魔力石加速：积累魔力石来建立防线。

这个机制能生成一个神器生物的试作替代版。

这些法术力源能为你的其他神器和起动式异能提供能源。

从你的坟墓场挖出神器，让它们重回战场。

融合牌能结合在一起，成为一张相当强大的牌。

不可以。变形金刚牌只能在经典赛制（指挥官、薪传和特选）中使用。

兄弟之战产品组合

售前组合

新老牌手都能体会到乐趣！售前组合让你能第一时间体验新系列，并且去本地游戏店进行游戏！

店家搜寻器

套装

这是终极的爱好者套装。使用专享物品打造机体大军，其中包含一张闪赠卡萼城的凯拉皇后和一个大型Spindown生命计数器。

店家搜寻器 AMAZON

速战补充包/补充包展示盒

拥有10种独特的兄弟之战主题，带来有趣、独特且轻松的游戏体验！只需将两包补充包洗在一起就可以开始对战！

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指挥官套牌

体验万智牌最受欢迎的赛制之一，做好加入史诗级机体大战的准备。每副指挥官套牌内的所有牌均配有复古牌框，并附赠一包特别的聚珍补充包尝鲜包。

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系列补充包/补充包展示盒

喜欢撕包的感觉吗？用兄弟之战的稀有和秘稀牌提升实力！每包补充包均内含一张复古或图解神器牌，全部配有复古万智牌牌框！

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聚珍补充包 / 展示盒

每包聚珍补充包里满是最先进的大型机器人科技，包含变形金刚牌、复古和图解神器、宽画牌和多张闪卡！

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轮抽补充包/补充包展示盒

最适合用于限制赛。和好友一起轮抽，打开补充包即可开始对战！最适合传统的轮抽或现开体验。

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