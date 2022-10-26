至少1张稀有牌或秘稀牌

1张任意稀有度的传统闪牌，包括无边框稀有牌、变形金刚牌、复古神器牌、复古图解牌、速战牌或指挥官牌

2张任意稀有度的牌，有机会开到兄弟之战指挥官的牌、速战补充包的稀有牌、变形金刚牌，以及复古神器牌和复古图解牌

1张复古神器额外列表上的复古神器牌或复古图解牌

3张非普通牌

3张普通牌

1张基本地或机体基本地，可能是闪的，也可能是不闪的

1张插画卡

1张精选列表里的牌或一张衍生物、双面辅助用牌、打孔指示物或广告卡