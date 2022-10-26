兄弟之战
重塑过去。再夺未来。
上市日期：11月18日
迄今的故事
多明纳里亚分崩离析
诡计多端的邪恶非瑞人成功地在多明纳里亚建立了据点。他们暗中将平民改造成致命的潜藏密探，并让他们毫不知情地生活下去。随着非瑞人入侵的消息传开，多明纳里亚人民试图集结各方力量，以应对潜藏密探分裂他们的威胁。
希望和毁灭
一些多明纳里亚最伟大的英雄，包括永生学者裘达和古老的神器师尤依拉，号召人民团结一心，共同抗敌。随着非瑞克西亚的入侵愈演愈烈，潜藏密探在和谈期间大肆破坏，制造混乱。
背叛
身为一名强大的鹏洛客，卡恩早已预见了此事的发生。他因非瑞克西亚人的崛起而自责，决意阻止他们。卡恩找到了远古武器同兆，其威力足以将非瑞人的家园夷为平地。不了，卡恩的盟友阿耶尼竟是一名潜藏密探，他摧毁了同兆。
回溯时间
幸运的是，卡恩并非孤军奋战。神器大师鹏洛客莎希莉成功复制了同兆，可问题在于没有人知道如何使用它。它在许多世纪之前引爆过一次，之后便隐匿于世间至今。泰菲力在此时挺身而出，这名足智多谋的时间大师和非瑞人之间有着私人仇怨。有了其时间魔法和莎希莉的高超技艺，这一行人计划将泰菲力的灵魂送回过去，亲眼见证同兆的运作过程。
兄弟之战
兄弟之战。这场足以载入多明纳里亚史册的重要冲突，最终在同兆引发的震爆中迎来了毁天灭地的结局。克撒和米斯拉虽是兄弟却有相反的命运。他们无意中发现了两块石头。这两件古老而强大的神器彻底扭转了他们的生命进程。
未来的安排
目睹了两兄弟间愈演愈烈的矛盾后，泰菲力能否在事情无法挽回之前找到苦苦追寻的答案？是什么让米斯拉走上了黑暗之路？克撒如何成为了史上最强大的鹏洛客之一？这段历史的教训是你终身难忘的体验。
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