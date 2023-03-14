以力量之戒为原型打造的限量编号妖精、矮人和人类阳光戒牌可从聚珍补充包中开出，这些补充包或在苍穹下，或藏匿于石厅里。作为为王者所铸之物，你应将他们收入囊中。非限量编号魔戒牌在机制上和限量编号版一样。

数字渲染效果，非实际牌张。