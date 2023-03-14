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魔戒：中洲传说 ©

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中洲传说产品阵容

特色内容

聚珍补充包 / 展示盒

每个聚珍补充包展示盒均内含12包聚珍补充包以及1张传统闪盒顶赠卡，补充包里满是稀有牌、闪亮的闪牌、特殊的新插画牌以及新边框牌。

特色内容

系列补充包/补充包展示盒

系列补充包展示盒内含1张传统闪盒顶赠卡以及30包系列补充包，其中有魔戒：中洲传说™的稀有和秘稀牌，购买此产品，开启你的冒险之旅！

特色内容

指挥官套牌

参加最热门的万智牌多人赛制，重新塑造你最喜欢的角色！本系列的指挥官套牌共有4副，每副套牌内含20张前所未有的指挥官牌张，每张牌均绘有魔戒：中洲传说的全新插画。

礼盒版套装

礼盒版套装是送给万智牌牌手和魔戒爱好者的绝佳礼物！ 套装内含一包聚珍补充包、稀有牌、传统闪处理牌、特殊的新边框牌、一套4张主题赠卡的场景系列等精彩内容。踏上精彩旅程！

套装

这是终极的爱好者套装。套装内含8包系列补充包、闪亮的传统闪牌和新插画牌、1个超大Spindown生命计数器。用这款产品开启你的冒险之旅。还有4张主题赠卡的场景系列。

起始套件

做好首次体验万智牌游戏的准备！起始套件内含两副魔戒：中洲传说的套牌，并配有独特的系列主题插画。

速战补充包/补充包展示盒

拥有5种独特的魔戒：中洲传说主题，带来快速、有趣且轻松的游戏体验。 只需将两包补充包洗在一起就可以开始对战！每包内含2张具有闪亮传统闪处理的基本地！

售前组合

新老牌手都可用此产品在当地游戏店体验妙趣横生的游戏。售前组合内含轮抽补充包，一张带有闪戳记的场景赠卡、1张带有年份戳记的传统闪稀有或秘稀牌，和1个Spindown生命计数器。

店家搜寻器

系列补充包/补充包展示盒

系列补充包展示盒内含1张传统闪盒顶赠卡以及30包系列补充包，其中有魔戒：中洲传说™的稀有和秘稀牌，购买此产品，开启你的冒险之旅！

聚珍补充包 / 展示盒

每个聚珍补充包展示盒均内含12包聚珍补充包以及1张传统闪盒顶赠卡，补充包里满是稀有牌、闪亮的闪牌、特殊的新插画牌以及新边框牌。

轮抽补充包/补充包展示盒

最适合进行限制赛的补充包。和好友一起轮抽，打开补充包即可开始对战！轮抽补充包展示盒内含36包轮抽补充包以及一张传统闪盒顶赠卡。

指挥官套牌

参加最热门的万智牌多人赛制，重新塑造你最喜欢的角色！本系列的指挥官套牌共有4副，每副套牌内含20张前所未有的指挥官牌张，每张牌均绘有魔戒：中洲传说的全新插画。

© 2023 Middle-earth Enterprises.魔戒和中洲传说为Middle‑earth Enterprises, LLC的商标，Wizards of the Coast LLC已获授权运用。

限量编号1之1的魔戒牌

找到宝贝并据为己有。全世界只有一包英文版魔戒：中洲传说™聚珍补充包内含至尊戒（限量编号001之001）牌。获得此牌的幸运儿为什么不能是你？这张至尊戒牌配有无边框插画，魔戒铭文背景叙述以及精美的闪处理。

 

数字渲染效果，非实际牌张。

 

限量编号1之1的至尊戒没有独特的机制。只能在英语聚珍补充包中获得。请在产品包装上了解相关情况。阅读我们的Daily MTG文章了解更多详情。

限量编号力量之戒

以力量之戒为原型打造的限量编号妖精、矮人和人类阳光戒牌可从聚珍补充包中开出，这些补充包或在苍穹下，或藏匿于石厅里。作为为王者所铸之物，你应将他们收入囊中。非限量编号魔戒牌在机制上和限量编号版一样。

 

数字渲染效果，非实际牌张。

 

限量编号阳光戒没有独特的机制。只能在英语、简体中文、德语、法语和日语版聚珍补充包中获得。请在产品包装上了解相关情况。阅读我们的Daily MTG文章了解更多详情。

王国和遗宝盒顶赠卡

踏上属于你的旅途，宝贝，一切皆有可能。广受欢迎的地和神器置身于中洲，每盒系列、轮抽和聚珍补充包展示盒中都有这类盒顶赠卡之一。

魔戒特色处理

获取特色处理魔戒牌，追随喜爱角色的脚步踏上冒险之旅。在中洲探索的过程中你会获得这些牌张，其中包含一些熟悉的人物：他们都接触过至尊戒或对此觊觎已久。魔戒特色处理牌可在系列、轮抽和聚珍补充包里开出。

全图中洲地图地

魔戒：中洲传说中的基本地，必然与众不同。获得特殊的全图中洲地图地，规划魔戒同盟的行进路线。此类地牌共有10张，每张都绘有不同地貌！传统闪和不闪的全图地图地可从系列和轮抽补充包中开出。聚珍补充包内必有一张传统闪全图地图地。

无边框地

某些冒险故事无法一言蔽之。集齐具有精美中洲地貌的无边框地牌，感受史诗级奇幻冒险的视觉冲击。这些牌可在系列、轮抽和聚珍补充包中开到。

限量编号1之1的魔戒牌
限量编号力量之戒
王国和遗宝盒顶赠卡
魔戒特色处理
全图中洲地图地
无边框地

限量编号1之1的魔戒牌

找到宝贝并据为己有。全世界只有一包英文版魔戒：中洲传说™聚珍补充包内含至尊戒（限量编号001之001）牌。获得此牌的幸运儿为什么不能是你？这张至尊戒牌配有无边框插画，魔戒铭文背景叙述以及精美的闪处理。

 

数字渲染效果，非实际牌张。

 

限量编号1之1的至尊戒没有独特的机制。只能在英语聚珍补充包中获得。请在产品包装上了解相关情况。阅读我们的Daily MTG文章了解更多详情。

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