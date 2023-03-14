魔戒：中洲传说 ©
中洲传说产品阵容
聚珍补充包 / 展示盒
每个聚珍补充包展示盒均内含12包聚珍补充包以及1张传统闪盒顶赠卡，补充包里满是稀有牌、闪亮的闪牌、特殊的新插画牌以及新边框牌。
系列补充包/补充包展示盒
系列补充包展示盒内含1张传统闪盒顶赠卡以及30包系列补充包，其中有魔戒：中洲传说™的稀有和秘稀牌，购买此产品，开启你的冒险之旅！
礼盒版套装
礼盒版套装是送给万智牌牌手和魔戒爱好者的绝佳礼物！ 套装内含一包聚珍补充包、稀有牌、传统闪处理牌、特殊的新边框牌、一套4张主题赠卡的场景系列等精彩内容。踏上精彩旅程！
套装
这是终极的爱好者套装。套装内含8包系列补充包、闪亮的传统闪牌和新插画牌、1个超大Spindown生命计数器。用这款产品开启你的冒险之旅。还有4张主题赠卡的场景系列。
速战补充包/补充包展示盒
拥有5种独特的魔戒：中洲传说主题，带来快速、有趣且轻松的游戏体验。 只需将两包补充包洗在一起就可以开始对战！每包内含2张具有闪亮传统闪处理的基本地！
售前组合
新老牌手都可用此产品在当地游戏店体验妙趣横生的游戏。售前组合内含轮抽补充包，一张带有闪戳记的场景赠卡、1张带有年份戳记的传统闪稀有或秘稀牌，和1个Spindown生命计数器。
系列补充包/补充包展示盒
系列补充包展示盒内含1张传统闪盒顶赠卡以及30包系列补充包，其中有魔戒：中洲传说™的稀有和秘稀牌，购买此产品，开启你的冒险之旅！
轮抽补充包/补充包展示盒
最适合进行限制赛的补充包。和好友一起轮抽，打开补充包即可开始对战！轮抽补充包展示盒内含36包轮抽补充包以及一张传统闪盒顶赠卡。
© 2023 Middle-earth Enterprises.魔戒和中洲传说为Middle‑earth Enterprises, LLC的商标，Wizards of the Coast LLC已获授权运用。
限量编号1之1的魔戒牌
找到宝贝并据为己有。全世界只有一包英文版魔戒：中洲传说™聚珍补充包内含至尊戒（限量编号001之001）牌。获得此牌的幸运儿为什么不能是你？这张至尊戒牌配有无边框插画，魔戒铭文背景叙述以及精美的闪处理。
数字渲染效果，非实际牌张。
限量编号1之1的至尊戒没有独特的机制。只能在英语聚珍补充包中获得。请在产品包装上了解相关情况。阅读我们的Daily MTG文章了解更多详情。