该怎么玩
体验独步全球的集换式卡牌游戏，踏上精彩的冒险之旅！无论是身经百战的牌手还是初出茅庐的新人，本游戏指南都会帮助你掌握万智牌的玩法。
和熟悉且喜爱的角色一起踏上新的冒险之旅并安全返回，在旅途中展现你的勇气和胆识，别忘了尝尝第二顿早餐。
上市日期：6月23日
体验独步全球的集换式卡牌游戏，踏上精彩的冒险之旅！无论是身经百战的牌手还是初出茅庐的新人，本游戏指南都会帮助你掌握万智牌的玩法。
从线上版到桌面版，从标准赛到轮抽赛，你一定会很快找到最适合自己的游戏方式。无论是喜欢在家中畅玩游戏还是热衷于参加竞争级赛事，万智牌都能满足你的要求。
立即探索你最喜欢的赛制、风格或产品类型吧！下文介绍了新牌手入门的最佳途径，其中涵盖产品内容概览和其他有趣的内容。
限量编号1之1的魔戒牌只可能在英文版聚珍补充包中得到。限量编号阳光戒只可能在EN、CS、DE、FR和JP版聚珍补充包中得到。可在产品包装上了解详情。
与你熟悉且喜爱的角色一起踏上新的冒险之旅并安全返回，在旅途中展现你的勇气和胆识，并尝尝第二顿早餐。和中洲世界中形形色色的人物一道旅行，看看他们在万智牌最新系列中的精彩表现！
你最喜欢的中洲角色将以全新的面貌出现在本系列中！
造访中洲世界中令人难忘的地点，重温经典故事！
这些重要的时刻改变了中洲历史进程以及所有生灵的命运。了解各类事件的缘起及其各自在冒险中的重要地位！
在游戏过程中巧妙运用最新机制和复出机制，在冒险中找到自己的方向。踏上属于你的旅途，宝贝，一切皆有可能。
系列补充包展示盒内含1张传统闪盒顶赠卡以及30包系列补充包，其中有魔戒：中洲传说™的稀有和秘稀牌，购买此产品，开启你的冒险之旅！
参加最热门的万智牌多人赛制，重新塑造你最喜欢的角色！本系列的指挥官套牌共有4副，每副套牌内含20张前所未有的指挥官牌张，每张牌均绘有魔戒：中洲传说的全新插画。
礼盒版套装是送给万智牌牌手和魔戒爱好者的绝佳礼物！ 套装内含一包聚珍补充包、稀有牌、传统闪处理牌、特殊的新边框牌、一套4张主题赠卡的场景系列等精彩内容。踏上精彩旅程！
最适合进行限制赛的补充包。和好友一起轮抽，打开补充包即可开始对战！轮抽补充包展示盒内含36包轮抽补充包以及一张传统闪盒顶赠卡。
这是终极的爱好者套装。套装内含8包系列补充包、闪亮的传统闪牌和新插画牌、1个超大Spindown生命计数器。用这款产品开启你的冒险之旅。还有4张主题赠卡的场景系列。
拥有5种独特的魔戒：中洲传说主题，带来快速、有趣且轻松的游戏体验。 只需将两包补充包洗在一起就可以开始对战！每包内含2张具有闪亮传统闪处理的基本地！
新老牌手都可用此产品在当地游戏店体验妙趣横生的游戏。售前组合内含轮抽补充包，一张带有闪戳记的场景赠卡、1张带有年份戳记的传统闪稀有或秘稀牌，和1个Spindown生命计数器。
限量编号1之1的魔戒牌只可能在英文版聚珍补充包中得到。限量编号阳光戒只可能在EN、CS、DE、FR和JP版聚珍补充包中得到。可在产品包装上了解详情。
© 2023 Middle-earth Enterprises.魔戒和中洲传说为Middle‑earth Enterprises, LLC的商标，Wizards of the Coast LLC已获授权运用。