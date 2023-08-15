艾卓仙踪
艾卓仙踪产品组合
特色内容
聚珍补充包 / 展示盒
这批新鲜出炉的聚珍补充包是皇家级别的饕餮盛宴！除了必能开出的稀有牌、传统闪牌和宽画牌外，此类补充包内还有至少3张特殊无边框牌来丰富你的收藏。
特色内容
系列补充包/补充包展示盒
系列补充包旨在为牌手带来充满乐趣的开补充包体验，每包内含至少1张稀有或秘稀牌和至少一张具有闪处理的牌。每包艾卓仙踪系列补充包内含至少1张无边框牌。
售前组合
构组现开套牌的理想产品——艾卓仙踪售前组合内含6包艾卓仙踪轮抽补充包、1张带有年份戳记的传统闪稀有或秘稀牌（选自主系列）、1个Spindown生命计数器等各种好物。
轮抽补充包/补充包展示盒
轮抽补充包专为和好友一起轮抽套牌而设计；每人只需购买3包补充包，依序传递并抽选牌张。再加入一些地牌，即可开始精彩的2人对局。每包轮抽补充包内含至少1张无边框牌。
起始套件
首次体验万智牌所需的一切尽在此套件！通过随附的游戏指南小册子学习基本玩法或指导亲朋好友入门游戏，之后用两副60张牌的预构组套牌进行对局，它们分别是——Day of the Dragon和Backup Beatdown。
祈愿获得魅附奇谭牌
使用动漫插画牌彻夜狂欢
水晶般璀璨的彩屑闪牌
特色牌框处理即将和大家见面
祈愿获得魅附奇谭牌
是巫师让我们陷入沉睡，还是我们已深陷其中不可自拔？万智牌历史上深受欢迎的部分结界牌（比如倍产旺季）将回归本系列，且颇具艾卓风格。每包补充包均内含一张魅附奇谭牌！