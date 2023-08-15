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艾卓仙踪

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艾卓仙踪产品组合

特色内容

聚珍补充包 / 展示盒

这批新鲜出炉的聚珍补充包是皇家级别的饕餮盛宴！除了必能开出的稀有牌、传统闪牌和宽画牌外，此类补充包内还有至少3张特殊无边框牌来丰富你的收藏。

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特色内容

系列补充包/补充包展示盒

系列补充包旨在为牌手带来充满乐趣的开补充包体验，每包内含至少1张稀有或秘稀牌和至少一张具有闪处理的牌。每包艾卓仙踪系列补充包内含至少1张无边框牌。

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特色内容

指挥官套牌

和特维尔一起前往至高仙廷追求力量，或与莉薇尔爵士座下忠诚的林地生物扈从一起深入幻野。这两副套牌开盒即玩。和好友一起在万智牌最受欢迎的多人赛制中进行对战。

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售前组合

构组现开套牌的理想产品——艾卓仙踪售前组合内含6包艾卓仙踪轮抽补充包、1张带有年份戳记的传统闪稀有或秘稀牌（选自主系列）、1个Spindown生命计数器等各种好物。

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轮抽补充包/补充包展示盒

轮抽补充包专为和好友一起轮抽套牌而设计；每人只需购买3包补充包，依序传递并抽选牌张。再加入一些地牌，即可开始精彩的2人对局。每包轮抽补充包内含至少1张无边框牌。

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套装

踏上全新冒险！艾卓仙踪套装内含8包艾卓仙踪系列补充包，外加1张具有套装专享新插画的传统闪牌、1个超大Spindown生命计数器、1个牌张储存盒和其他好物。

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起始套件

首次体验万智牌所需的一切尽在此套件！通过随附的游戏指南小册子学习基本玩法或指导亲朋好友入门游戏，之后用两副60张牌的预构组套牌进行对局，它们分别是——Day of the Dragon和Backup Beatdown。

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聚珍补充包 / 展示盒

这批新鲜出炉的聚珍补充包是皇家级别的饕餮盛宴！除了必能开出的稀有牌、传统闪牌和宽画牌外，此类补充包内还有至少3张特殊无边框牌来丰富你的收藏。

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系列补充包/补充包展示盒

系列补充包旨在为牌手带来充满乐趣的开补充包体验，每包内含至少1张稀有或秘稀牌和至少一张具有闪处理的牌。每包艾卓仙踪系列补充包内含至少1张无边框牌。

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指挥官套牌

和特维尔一起前往至高仙廷追求力量，或与莉薇尔爵士座下忠诚的林地生物扈从一起深入幻野。这两副套牌开盒即玩。和好友一起在万智牌最受欢迎的多人赛制中进行对战。

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祈愿获得魅附奇谭牌

是巫师让我们陷入沉睡，还是我们已深陷其中不可自拔？万智牌历史上深受欢迎的部分结界牌（比如倍产旺季）将回归本系列，且颇具艾卓风格。每包补充包均内含一张魅附奇谭牌！

使用动漫插画牌彻夜狂欢

本系列推出的各类牌张处理让人仿佛置身美梦（比如动漫风格插画），使用这些牌，亲历童话美好结局。偷袭等牌张上均绘有这类风格的精美插画。有英语和日语两种版本！

水晶般璀璨的彩屑闪牌

琉晶研究这张牌展示了前所未见的闪处理：Confetti Foil（彩屑闪）！此类牌张处理为聚珍补充包专享，为你的下一场冒险增添一些亮点，无论地点是在草原、密林还是当地游戏店。

特色牌框处理即将和大家见面

亲历与众不同的童话故事，迎接美好结局！部分牌（比如残忍噬惧怪）将配有历险牌张处理，这种处理带你回到艾卓仙踪！

祈愿获得魅附奇谭牌
使用动漫插画牌彻夜狂欢
水晶般璀璨的彩屑闪牌
特色牌框处理即将和大家见面

祈愿获得魅附奇谭牌

是巫师让我们陷入沉睡，还是我们已深陷其中不可自拔？万智牌历史上深受欢迎的部分结界牌（比如倍产旺季）将回归本系列，且颇具艾卓风格。每包补充包均内含一张魅附奇谭牌！

8月8日至14日
艾卓仙踪故事
8月15日至25日
牌张预览
9月1日至7日
售前赛赛事
9月8日
艾卓仙踪发售
9月8日至10日
体验日

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