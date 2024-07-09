叫上朋友！
奢华的牌！
传奇生物！
特有配件！
涡轮增压！
率先畅玩Aetherdrift！
探索依尼翠时空所有哥特式恐怖元素的最佳选择。常规补充包的平衡设计适合限制赛游戏使用，也完全适合为乐趣打开。每包内含至少一张闪牌和一张复古牌。
揭开依尼翠邪恶威胁和受福遗物的面纱。聚珍补充包里满是必出的稀有和/或秘稀牌，还有传统闪牌和其他地方无法获得的特殊处理牌。
一直探索！
最酷炫的牌张！
轻松开始游戏！
万智牌的套装。
An instant collection!
从这里开始！
售前欢庆会！
和好友轮抽，让你的套牌更可怕，还能获得补充包添趣牌！寻找10张新的特别登场牌！
用无边框、二次曝光、超自然边框处理、全图宅邸地和镜中怪物牌吓唬你的对手。你甚至有可能得到首次出现的日本特色牌框。
这些100张牌的套牌会利用2张新的无边框闪牌和8张新的指挥官牌让对手心生畏惧。此外，魔王元素的加入能让恐怖感更上一层楼。
恐怖的牌和鬼祟的游戏附件，包含九包常规补充包、30张地（十张是全图）和一个特殊的Spindown。
使用常规和聚珍补充包、传统闪全图宅邸地、简介海报、一个大型夜光Spindown和一包梦魇补充包，调到恐怖频道。
9月20日起就可以参加售前赛，率先体验最可怕的牌。
与好友对战的最佳补充包，常规补充包非常适合用于限制赛，内含至少1张璀璨的闪牌，是你装饰收藏的闪亮首选！
挖掘苍茂谷最珍贵的宝藏——聚珍补充包里满是别处找不到的稀有牌、闪牌和特殊处理牌张。
召唤可爱小动物大军和好友对战。开盒即玩的套牌每副均含3张闪传奇生物牌。
使用这款盒装产品发挥你的最佳实力，内含9包常规补充包，30张地牌（其中20张为全图）和套装专享的配件。
抢先踏入Bloomburrow的世界。参加7月26日开始的售前赛，加入拯救苍茂谷的战斗。
想要快速上手万智牌吗？入门套组是学习游戏玩法的最佳途径，内含2副开盒即玩的套牌以及一份玩法指南。
这些7张牌的补充包提供了独特的打开体验，每包内含一张无边框牌和一张闪亮的闪牌。精彩的过去等你来探索！
刺客大师全套装备尽在其中，满是稀有牌、闪亮的闪牌和专属特殊处理牌。每包内含2张蚀刻闪牌！
用满是Assassin’s Creed主题牌张和配件的套装跃入历史深处，内含9包无疆补充包、1张特殊的新插画赠卡、40张地牌以及更多内容。
刺客训练在此起步。用2副Assassin’s Creed主题套牌进行第一盘万智牌游戏，参考内附的指南学习其中窍门。
与好友一起轮抽，为近代赛套牌增色添彩，或寻找下一个指挥官——常规补充包适合用于限制赛，且内容丰富。
优雅地击败好友。每包聚珍补充包内含7张特别边框牌，外加有可能获得蚀刻闪牌、一张纹理闪牌，甚至有机会获得一张限量编号牌。
每副套牌引入15张前所未见的牌张，使用这些开盒即玩的100张牌强力套牌击败对手。
指挥官套牌里的所有牌张均采用了全新的涟漪闪特殊处理——内含两张无边框肖像传奇生物牌！
用满是强力牌张和配件的套装探索这个系列，内含9包常规补充包，30张地牌（其中10张为全图）和1个专享的Spindown生命计数器。
内含常规套装的全部力量和配件，外加一包满是稀有牌、闪牌和新边框牌的聚珍补充包，是送给自己的绝佳礼物。
新篇经典，历久恒常。参加6月7日开始的售前赛，率先体验新加入近代赛的强力牌张和精美重印牌。
完美适合限制赛游戏，且内容丰富，每包内含至少1张闪牌，且有机会开到多张稀有牌。
获得光雷驿镖客的最高悬赏牌，补充包内满是闪牌、独有的特殊处理，且每包补充包均内含总共5张稀有度为稀有或更高的牌张。
在精彩的多人游戏中和敌对的狂徒决斗。这些指挥官套牌打开即玩，每副套牌均含10张全新的指挥官牌张。
使用9包常规补充包、30张地牌（其中10张为全图西部风情地）和套装特有的配件来构组这个边境世界的套牌。
配鞍备马，称雄荒野。参加4月12日起举办的售前赛，体验万智牌首款西部主题系列。别忘了戴上帽子！
依靠凯撒领导军队走向无情的军事胜利！这副100张牌的套牌引入了37张前所未有的万智牌牌张，其中描绘了深受喜爱的角色、符合主题的游戏机制以及插画，可以全面探索后核战、不同现实的《辐射》世界。
虔诚信仰天蛾人智者！这副100张牌的套牌引入了41张前所未有的万智牌牌张，其中描绘了深受喜爱的角色、符合主题的游戏机制以及插画，可以全面探索后核战、不同现实的《辐射》世界。
运用科技的力量为地球的命运而战！这副100张牌的套牌引入了38张前所未有的万智牌牌张，其中描绘了深受喜爱的角色、符合主题的游戏机制以及插画，可以全面探索后核战、不同现实的《辐射》世界。
搜罗你需要的一切来击败敌人！这副100张牌的套牌引入了38张前所未有的万智牌牌张，其中描绘了深受喜爱的角色、符合主题的游戏机制以及插画，可以全面探索后核战、不同现实的《辐射》世界。
补充包里充满了辐射系列爱好者喜闻乐见的精美战利品，内容琳琅满目，对你的负重能力会是极大考验。有机会得到无边框避难所小子牌、哔哔小子特色牌框、限量编号娃娃牌、稀有和/或秘稀牌、传统闪以及宽画牌。
获取荟萃了轮抽和系列补充包各自最佳元素的理想产品！常规补充包内容丰富，非常适合用于限制赛，每包补充包内含至少1张闪亮的闪牌，还有可能开出多张稀有牌。
所有线索都指向同一个方向： 在聚珍补充包中，你可以开出这座城市最臭名昭著的牌张。每包补充包内满是稀有牌、闪亮的闪牌和专享特殊处理牌。
在史诗级的多人游戏中，与对手侦探交战。每副开盒即玩的套牌内含12张前所未见的指挥官牌，其中包含2张可用作指挥官的闪传奇生物。
套装是体验系列内容的绝佳选择，该产品内现有9包常规补充包和地牌，可以用来构组神秘谋杀案主题的套牌，除此之外还有套装专享的配件。
在搜证、伪装和锁定嫌犯的过程中，侦破发生在拉尼卡的可怕谋杀案。参加2月2日举办的售前赛赛事，成为第一个到达案发现场的侦探！
轮抽补充包专为和好友一起轮抽而设计！每包内含1张复古牌框牌和至少1张稀有度为稀有或秘稀的牌。
聚珍补充包是获取系列中最珍贵牌张的捷径，里面满是稀有牌、璀璨的闪牌，以及特殊的新插画和新边框牌。
轮抽补充包专为轮抽赛而设计，轮抽套牌即可开始精彩的2人对局。每盒均内含隐藏宝藏，即1张配有专享无边框新插画的神器重印盒顶赠卡。
你的冒险之旅会带来宝藏和荣耀，还是灭顶之灾？系列补充包旨在为牌手带来充满乐趣的开补充包体验，每包内含至少1张稀有或秘稀牌和至少一张具有闪处理的牌。
每包聚珍补充包中必能开出传统闪牌、稀有和/或秘稀牌，以及一张无疆新宇宙：侏罗纪世界的收藏级牌张，上面绘有侏罗纪世界中的经典角色和瞬间。
和好友对战，争相发掘失落的核心地带！用开盒即玩的套牌体验万智牌最热门的赛制，每副套牌内含2张闪传奇牌、一包2张牌的聚珍补充包尝鲜包和10张前所未见的指挥官牌。
开启前所未有的冒险之旅！套装是开启牌张收藏的最佳途径，本套装包含8包系列补充包、1张无疆新宇宙：侏罗纪世界的收藏级牌张、1张套装专享的传统闪新插画牌等各种好物。
购买此豪华套装即可体验依夏兰迷窟的精彩内容！每个礼盒版套装内含1包聚珍补充包、8包系列补充包、1张无疆新宇宙：侏罗纪世界的收藏级传统闪牌等其他好物！
参加售前赛，首次体验全新系列中的牌张！每个依夏兰迷窟售前组合内含6包轮抽补充包、1张带有年份戳记的闪稀有或秘稀牌和1个Spindown生命计数器。
轮抽补充包专为和好友一起轮抽套牌而设计；每人只需购买3包补充包，依序传递并抽选牌张。再加入一些地牌，即可开始精彩的2人对局。每包轮抽补充包内含至少1张无边框牌。
系列补充包旨在为牌手带来充满乐趣的开补充包体验，每包内含至少1张稀有或秘稀牌和至少一张具有闪处理的牌。每包艾卓仙踪系列补充包内含至少1张无边框牌。
这批新鲜出炉的聚珍补充包是皇家级别的饕餮盛宴！除了必能开出的稀有牌、传统闪牌和宽画牌外，此类补充包内还有至少3张特殊无边框牌来丰富你的收藏。
和特维尔一起前往至高仙廷追求力量，或与莉薇尔爵士座下忠诚的林地生物扈从一起深入幻野。这两副套牌开盒即玩。和好友一起在万智牌最受欢迎的多人赛制中进行对战。
踏上全新冒险！艾卓仙踪套装内含8包艾卓仙踪系列补充包，外加1张具有套装专享新插画的传统闪牌、1个超大Spindown生命计数器、1个牌张储存盒和其他好物。
构组现开套牌的理想产品——艾卓仙踪售前组合内含6包艾卓仙踪轮抽补充包、1张带有年份戳记的传统闪稀有或秘稀牌（选自主系列）、1个Spindown生命计数器等各种好物。
首次体验万智牌所需的一切尽在此套件！通过随附的游戏指南小册子学习基本玩法或指导亲朋好友入门游戏，之后用两副60张牌的预构组套牌进行对局，它们分别是——Day of the Dragon和Backup Beatdown。
满是稀有牌、闪牌和特殊处理的牌——见证邪军压境的故事落幕，构建牌张收藏，同时重建多重宇宙！
利用全新的后记补充包，见证邪军压境的故事落幕。每包剧情相关的补充包内必有一张闪牌和一张特色牌框牌！
内含8包邪军压境：终战回响后记补充包——满是剧情的补充包是系列间故事的延续——还有专享配件。
最适合进行限制赛的补充包。和好友一起轮抽邪军压境，用补充包里开出来的牌直接对战！
非瑞人开始大举入侵多重宇宙！你是否有勇气和机械军团一战？
这些与非瑞人作战的补充包内含一系列精美收藏品。
参与万智牌最受欢迎的多人赛制，使用整个多重宇宙的强力生物和酷炫咒语与好友对战，
鼓起勇气，和机械军团一战。内含8包邪军压境系列补充包——最适合为乐趣打开的补充包——还有专享配件。
拥有10种独特的邪军压境主题，带来快速、有趣且轻松的游戏体验！只需将两包补充包洗在一起就可以开始对战！
多重宇宙，团结一心！使用邪军压境，为生存而战——为参加本地游戏店的赛事做好准备。
最适合进行限制赛的补充包。和好友一起轮抽，用补充包里开出来的牌直接对战！万界归一！
喜欢打开补充包的感觉？用非瑞克西亚：万界归一的稀有和秘稀牌提升实力！每包补充包均内含一张闪卡！
“完化”你的牌张收藏！每包强化过的补充包內含无边框牌、特色牌框牌，以及一张颂扬非瑞克西亚荣光的特色处理牌！
参与万智牌最受欢迎的赛制之一，继续为多重宇宙而战。这些套牌可以直接拿来进行游戏，也可以用来构组别的套牌！附带特别的聚珍补充包尝鲜包，内含两张额外的牌。
拥有5种独特的非瑞克西亚：万界归一主题，带来快速、有趣且轻松的游戏体验。只需将两包补充包洗在一起就可以开始对战！
最适合用于限制赛。和好友一起轮抽，打开补充包即可开始对战！最适合传统的轮抽或现开体验。
喜欢撕包的感觉吗？用兄弟之战的稀有和秘稀牌提升实力！每包补充包均内含一张复古或图解神器牌，全部配有复古万智牌牌框！
拥有10种独特的兄弟之战主题，带来有趣、独特且轻松的游戏体验！只需将两包补充包洗在一起就可以开始对战！
每包聚珍补充包里满是最先进的大型机器人科技，包含变形金刚牌、复古和图解神器、宽画牌和多张闪卡！
体验万智牌最受欢迎的赛制之一，做好加入史诗级机体大战的准备。每副指挥官套牌内的所有牌均配有复古牌框，并附赠一包特别的聚珍补充包尝鲜包。
这是终极的爱好者套装。使用专享物品打造机体大军，其中包含一张闪赠卡萼城的凯拉皇后和一个大型Spindown生命计数器。
新老牌手都能体会到乐趣！售前组合让你能第一时间体验新系列，并且去本地游戏店进行游戏！
最适合进行限制赛的补充包。和朋友轮抽，用整个多重宇宙的强力鹏洛客和英雄战斗！每包补充包内含一张传奇生物。
喜欢打开补充包的感觉？里面有多明纳里亚：众志成城的稀有和秘稀牌，外加特殊的指挥官牌。每包里有一个传奇生物。
购买有蚀刻闪传奇生物和宽画牌的高级补充包。在某些多明纳里亚：众志成城聚珍补充包里，你还有机会得到失落传承牌。
加入万智牌最流行的赛制之一，准备冒险。这些套牌可以直接拿来进行游戏，也可以用来构组别的套牌！附带特别的聚珍补充包尝鲜包，内含两张额外的牌。
拥有10种独特的多明纳里亚主题，带来有趣、独特且轻松的游戏体验！只需将两包补充包洗在一起就可以开始对战！
这是终极的爱好者套装。使用专享物品，集结各方势力和非瑞人决战，其中包含一张闪赠卡以及一个大型Spindown生命计数器。