阿拉若的五個斷片再次合而為一，激發出新的魔法和破壞。這一切盡在尼可波拉斯計畫之中。 在這個時空被毀滅之前，有誰能阻止他嗎？

阿拉若的五個斷片在數百年前便分離為不同的世界，每個斷片都只存在著三種顏色的魔法力。每個斷片都演化出獨特的文化風格：班特是秩序井然的光明王國；艾斯波由魔法師與史芬斯統領一切；格利極則是不死生物橫行的獄境；勇得是巨龍宰制的原始獵場；納雅則為富饒的叢林仙境。

但它們現在已合而為一，五種魔法力再度運行於融合一體的新阿拉若。強大力量在原本的時空邊境撞擊，為每個斷片帶來早被遺忘的魔法，並以想像不到的方式融合。

隨著斷片間的邊境消失，不同的文化開始衝突～戰火隨之揚起。

為了尋找傳說中可鑄造全新乙金的紅石，艾斯波向其他斷片進軍。勇得的戰士將「殺生狩獵」四處推展，把阿拉若全境當成獵場。妖精率領納雅的勢力，向叢林之外尋找諭靈預視之未來的解答。而班特的部隊勉力對抗入侵邊界的邪物，以守護天使之名來保衛家園。

在每個前線，各斷片的軍團都以強力魔法彼此對抗，祭出各種咒語來打敗其他斷片。

遠古巨龍鵬洛客尼可波拉斯對這一切籌謀已久。 他來到阿拉若，想利用一次巨大的儀式來吞下此地浩瀚的能量，好回復自己失去的力量。而只有同樣具鵬洛客實力者，才有辦法查覺古老巨龍橫跨各時空的陰謀；而且若想阻止其陰謀，即使是鵬洛客也會有喪命的危險。

阿拉若再次成為同一個時空。