金光闪闪、高耸入云的纪念碑矗立在烈阳炙烤的沙漠中，为单调辽阔的地平线增添变化。众生敬仰、拥有兽首人身的神明与民同在，不但时刻体恤民众，更保护他们不受沙漠中邪物的侵扰。波澜壮阔、蕴育新生的河流泽惠大地，为万物带来无限生机。内心愉悦、充满希望的人们在宏伟的殿堂中为各自仁慈的神明献上祭品，祈求自己的精神需求能得到满足。他们深知，眼下的今生—虽然着实精彩—只是一切的开始，是法老神允诺的完美来世的序曲。

阿芒凯是一个两极分化严重的时空。一侧是葱郁的河流山谷，而另一侧则是烈日灼烧的沙漠。城外遭诅干枯的木乃伊遍布沙漠，而在荣光闪耀的城市内，经过精心防腐处理的木乃伊照料生者的生活起居。人们万事无缺—外有魔法屏障抵挡着沙漠吹来的热浪，同时保护他们不受漂浪木乃伊的侵扰；他们内在终生专注训练，为达到完美磨练身心。每个人都在热切地期盼那一时刻的到来，届时他们便能在战场上献出自己的生命。

诸神在通往来世的路上扮演着监管人的角色，而这条由法老神主导的道路能让信奉它并闯过各个祀炼的人得到净化与完美。每位神明分别负责一项祀炼，对准备参加祀炼的祀徒进行指导，帮助他们在团结、知识、力量、野心，以及热忱这五个方面达到凡人的完美。

从表面上来看，阿芒凯似乎是一个能够体验到精彩生活的时空，但是在光鲜亮丽的表面之下，暗藏着各种不安与危险。据说充满智慧又宽厚仁慈的法老神忙于为豪英准备辉煌来世，而他的真面目却是邪恶的巨龙鹏洛客尼可波拉斯，正在酝酿跨时空的庞大阴谋。