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Avishkar是卡拉德许时空的新名称。这里发生了广受支持的不流血革命，终结了执政院对卡拉德许的统治。这个时空团结在新的时空政府——Avishkar Assembly周围，其首都依旧是吉拉波。

卡拉德许这个世界本身就是一个活生生的艺术作品，它的辉煌来自于触手可及的乙太。乙太是原初的魔法能量，充斥于多重宇宙中各个时空之间的空域。尽管它在许多时空都有存在的迹象，但它在卡拉德许的生态系中占有关键地位。这种能赋予生命的能量渗入大自然，雕塑大地与水路，描绘细致扭缠的树木花草，更如磁场般吸引着野生生物。

自从天才发明家阿瓦缇维亚发展出一种流程，能精炼不稳定的原初乙太之后，乙太就紧密融入了此世界创新发明的文化当中。治理卡拉德许的执政院发现了乙太做为燃料的潜力后，制定出分配方案，确保人人都能获得乙太。他们的努力促成了此时空的发明复兴，缔造出充满希望、乐观精神与无限创意的时代。今天处处可见发条驱动的自动机械在街头行走，盘旋的振翼机自市场上空飞掠而过，齿轮传动的优雅机械将城市本身的街道与建筑升高降低。

虽然卡拉德许辉煌神奇，但也免不了出现纷争。有个人称乱匠的组织认为执政院侵害了他们的自由。他们拒绝遵守安全规定与乙太配额，并破坏执政院努力建立的社会结构与法律规章。撇开乱匠活动不谈，此时正当欢庆时节。执政院最近宣布要举行发明家博览会，这个为期一个月的庆典旨在欢庆乙太兴旺的无数发明。届时将会看到飞船竞速，自动机械组构体彼此对战，天赋过人之士相互较劲，而精妙设计则将获得最高荣耀。

博览会的主审任命勤奋细心的维多肯多温班恩担任高阶检察官，而多温也已承诺务必确保博览会顺利进行。他最近向守护者请求协助，以期消除乱匠带来的威胁。没有任何事物可以阻止卡拉德许的人民享受其天才造物缔造的辉煌。