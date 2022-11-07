此时空不仅包含冷山、旷野、丛林、沙漠、海岛等等丰富地理相貌，还有无数载入史册的著名地点：从火山大陆西瓦，时间破碎的陶拉里亚岛，以至荒凉贫瘠的乌尔博格岛。







这 里同时也是克撒与米斯拉这对兄弟诞生的地方；这两位神器大师在喀洛斯洞窟发现了具有强大力量的远古宝石。权力欲的争夺导致了兄弟两方势力的大战，最终重创 了多明纳里亚，让此时空进入冰雪时代。兄弟之战的结局，使得克撒发现了非瑞克西亚黑暗时空，在这个混合了肉身、金属以及烁油的地狱中，生灵与人造物间的界 线已模糊不清。

要不是因为飞船晴空号与其船员，非瑞克西亚差点成功入侵了多明纳里亚。这艘著名飞船包含了传自远古的法术科技，使飞船得以来往时空之间。晴空号与其英雄船员，加上一系列被称为远古遗产的神器（其中包括鹏洛客卡恩）都在阻击入侵的大战役中发挥了关键作用。

多 明纳里亚也是一连串危及其他时空之时间与时空裂缝危机的发起点。经历了诸多由鹏洛客所引发的灾难，多明纳里亚已变得荒凉，同时也导致多重宇宙的组织变得不 稳定。对时间与空间所造成的伤害从多明纳里亚蔓延到其他时空。靠着一群强大鹏洛客的干预，终究使得多明纳里亚四处散布的时缝愈合，让多重宇宙重归稳定。

如今，在经历了几个世代的和平发展后，多明纳里亚过去的许多文明都已成功重建。宾纳里亚、新阿基夫、陶拉里亚大学院和费米瑞甫成为以人类为主的繁荣社会，伏特里亚的人鱼、罗堰的妖精和亚维马雅的树妖也在近几十年里蓬勃发展。

不过，邪恶的柯帮也在新首领恶魔领主贝赞洛的带领下不断扩张势力；多明纳里亚正面临新的威胁，亟待各世代的英雄挺身而出。