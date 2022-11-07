当依尼翠的天光渐暗、月亮升起时，人类陷入四面楚歌。大群狼人被月亮引出，其人性被兽性的狂怒所蒙蔽。吸血鬼家族在人类的血腥味前亮出尖牙。在其固有的杀生渴求驱使之下，成群的不死亡灵在庄园和沼泽间潜行。在炼金术士的实验室中，以炼金术所创造的憎恨兽抽搐着复生。游魂骚扰着人类聚居的城镇，恐吓穿行于城间黑暗大道上的旅人。强大的恶魔和作怪的魔鬼正在依尼翠的暗处诱使人类堕落。

依尼翠的人类倾力反击。他们组成了挥舞火把的团伙，用明焰驱散恶物。他们训练护教军，靠这些各拥特长的神圣战士击退超自然的惊惧怪物。最重要的是，他们拥有艾维欣教会的力量。教会因其领袖大天使艾维欣而得名，她是由鹏洛客索霖马可夫所创造，旨在捍卫人类，让他们得以与其天敌共存。

近年来，依尼翠动荡不定。恶魔棘泽边将艾维欣与自己一同困入狱窖，削弱了由向她祈祷而产生的力量，也降低了人类对于暗夜邪物的抵抗力。就在灵俑大军踏向瑟班城的危机关头，狱窖破开，艾维欣回归了。但是在艾维欣替时空逐步恢复和平与安宁后不久，新的威胁便开始将依尼翠推向灭亡。

疯狂席卷了依尼翠，祈求天使艾维欣保护的消逝希望也转变成了恐惧。最终索霖马可夫出手干预，将他的心爱造物化为虚无。随着艾维欣归虚，时空最后的保护也随即崩塌，大门向着异界入侵者打开. . .