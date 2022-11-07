几百年来，神河的居民崇敬居于诸般事物的神明，并与之和平相处。然后神明突然发动进攻，使整个时空陷入战火。

这时空相当类似于日本的战国时代，其间包括了两个共生的世界：称为现世的物质世界，以及称为隐世的神明灵界。 只要崇敬神明，遵随神意而行，便是处世正道。神河的居民一向抱持着此般信仰，获得了平稳的精神生活。然后意想不到的事发生了：神明竟背叛了信众。

一开始，神灵只是逐渐于实界现身。有些学者认为，这是神灵发出的警告。但神明现身的方式总是离奇而神秘，几乎无法辨明其意义。

此时空最强大的势力，便是雄霸永远原，统领永岩城要塞的大名今田刚司。但面对着今田家的强盛军势，神明的数量却是有增无减。

而就在一夜间，神河从此改变了。神明攻陷了永岩城数里之外的城镇～灵都。 难以数计的灵界巨兽蹂躏灵都，生灵几无生还。数百人被杀，仅有少数人得以幸存。逆神之战从此展开。之后的二十年里，各种形体、外貌的精怪在平原随处现身，将阻路者残杀殆尽。

在这场变局中，今田始终避居城内，不可思议地毫发未伤。

神河的人民始终疑惑不已：为何神明要逼迫自己到这个地步？他们做错了什么？

事实上，正是这位尊贵的今田大名引发了这场战争。今田藉由月人盟友之助绑架了一位神明，为的是确保自己的力量不坠、长生不死。这让万物之神大口绳为之暴怒，而这股怒意引发的冲突夺走了无数的生命。

只有今田的女儿魅知子与遭掳的神明本身（自称为香醍）有希望安抚神明，并让神河大地重回脆弱的和平局面。