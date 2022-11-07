洛温是如同绘本般的田园世界，乡野传说中的生物在无尽的仲夏中生存。其黑暗倒影暗影荒原则处于无止尽的黑暗之中，其子民发生痛苦的转化，为求生存而只能绝望争斗。

洛温这个世界的太阳永远不会落下。全境布满浓密的树林，弯曲的河流，以及青草随风摇曳的牧地，不知夜晚和冬天为何物。这是少数没有人类的时空之一，矮小的洁英、暴躁的炎身、顺手牵羊的波尬、讲究地盘的树妖、擅长外交的人鱼、与众不同的巨人，以及爱恶作剧的仙灵和谐地生活在一起。

在洛温所有居民中，妖精不但地位最高，也最令人畏惧。身处未受破坏的自然世界中，妖精认为本身就是自然之美的典范。而妖精主宰的迹象到处可见，从金光闪闪的树林宫殿，到他们对待其他「次等」种族的无情态度。除了妖精的统治之外，洛温的各个种群都茁壮成长，依循着团体与传统行事。

这片古老苍翠的大地被困锁于永恒的循环之中：每三个世纪，该循环便会把此时空转化为暗影荒原。

与洛温完全相反，暗影荒原是一个永远处于黄昏和黑暗的世界。而在这个时空的种族，并不知道之前自己的样子，只能为了生存而不断进行殊死搏斗。如同此时空本身，他们也转化成自身的黑暗版本。

过去奉行共同社会又合作无间的洁英，变得自族孤立而又排外。而曾经伶牙俐齿、助人为乐的美洛，成为暗影荒原的杀手与破坏者。性好捣蛋与享乐的波尬，则变得恶毒又好战。枯萎的树妖变得嗜杀成性。暴怒的巨人随身总携带着大地的一部分同行。

炎身和妖精的转变可能是最具戏剧性的。曾经聪明伶俐、追求超凡卓越的炎身，现在变成了身上冒烟、只想复仇的烬身。浮华的妖精在暗影荒原则变得谦卑而英勇，保卫着每一丝美丽和光芒。

只有一个种族和一个地方毫无改变：仙灵与他们的家园艾蓝卓幽谷。仙儿是此转化时空的支点，因为正是他们的女王欧娜导致了这种转变。