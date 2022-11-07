在秘罗地上，从树林、山脉以至青草，一切都由金属构成。天空高挂着五个太阳，各自投射出一种法术力颜色。

克撒组建的银魔像卡恩为了测试自己新获得的鹏洛客能力，在很久以前创造了这金属时空。但 卡恩 的造物出现了问题。无意间，卡恩把自己世界的黑暗传染源带到自创之世界：非瑞克西亚的油渍。经过许多世纪，这油渍逐渐控制了秘罗地，侵染了整片大地，孕育了一波又一波的恐怖怪物。

甚至卡恩创造用来看护时空的守卫本身也变得不稳定，产生了自我意识，并自称为蒙纳坷。 随着时间流逝，蒙纳坷变得更加焦虑与愤怒，觉得自己已被造主抛弃。 蒙纳坷的疯狂与日俱增，其力量亦然。 他从其他时空绑架了无数生灵，后来终于被寻日者格莉莎击败。

但是 秘罗地 并没有因此有所好转。第一代秘罗人全数消失，回到自己被绑来前所处的时空。与此同时，非瑞克西亚侵染还在继续蔓延。 新非瑞克西亚的恐怖怪物继续在秘罗地的核心出现，沿途杀死了所有秘罗人，甚至将死去的秘罗人转化为非瑞克西亚的军队。

但非瑞克西亚各派系没有一致的目标。由洼巴司统领、属于红色的派系，对秘罗地的居民睁只眼闭只眼，让他们可以安全避难。

各种法术力派系的裂痕使 新非瑞克西亚 变得比以前更强也更弱～更强是因为它更多样化、适应性更强，而更弱则是因为它缺乏了共同的目标。

秘罗人会幸免于难吗？在这个残酷的世界中，还会出现什么新的恐怖怪物？非瑞克西亚的侵染会传播到其他时空吗？