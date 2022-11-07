拉尼卡此时空是个巨大的城市～互相连接的巨大厅堂，破旧的贫民窟，古老的遗迹，当中夹杂着层层的石造建筑～以及各公会的谋略。

而在这世界无数的城市中心，拉尼卡这城市比其他的都更有影响力；这是个广大无边，甚至其名称自远古以来就当作此时空代名词的大都会。在这错综复杂的街道、高耸的哥德式尖塔之间，拉尼卡的十个公会彼此争夺着力量。

每个公会都由五种法术力颜色中的两种所组成，由此在彼此之间产生了巨大的文化认同区别与职能差异。

军事公会波洛斯（红／白）信奉公理便是其火焰，正义便是其光芒。巨龙领导下的伊捷（蓝／红）将元素法术与科技相融合，其公会成员毫无疑问皆为发明创造大师。

排 外的瑟雷尼亚（绿／白）公会成员以无私、有教养及精神一致为荣，但其他人则把他们当成被洗脑的自然教徒。推崇死亡的葛加理公会（黑／绿）控制着城市地底世 界中大批不死军队和劳工。神秘殿堂底密尔（蓝／黑）则为与死灵法师参谋、幻象杀手以及在下水道一闪即逝的骇人黑影有关的鬼故事提供了材料。

欧佐夫（白／黑）有严格阶级制度，讲究排场和仪式，也是交易和金钱的奴隶。古鲁（红／绿）公会由乞丐、帮派以及劫掠帮派所组成，全都受基本欲望和本能驱使。

俄佐立参议院（白／蓝）是拉尼卡的立法机构，与由恶魔统领、沉迷于虐杀寻乐的拉铎司（黑／红）刚好相反。在这些政争和混乱之中，析米克联合（绿／蓝）的研究员继续辛劳工作以保护自然，甚至是予以改造来使其存活。

称为 十会盟 的古老盟约约束着各公会的权力。但随着这盟约瓦解，冲突再度涌现。