崇拜龙的鹏洛客萨坎沃是鞑契当地人，那里的龙早在他出生之前就灭绝了。萨坎迷恋巨龙的盛怒和掠食者的威严，因而竭力学习一切与这时空的远古巨龙有关的知识，甚至加入一群恶名昭彰的祭师，一起崇拜这种颠峰掠食者。他拥有战斗天份，并在玛尔都部落赢得战士的地位，但他很快就厌倦了战场上的无谓争执。

有一次在击败敌对部落后，萨坎获得了改变他一生的体验：

"早已灭亡的巨龙灵魂在他面前现身，向他的心灵低语一个咒语，随后永远消失了。随着咒语唸出，由火焰形成的巨龙自萨坎体内冒出，奔流的火焰袭卷了整个战场。萨坎着迷地看着他的同伴和敌人同时被烧为灰烬。这种终极愤怒和力量的展示，超越了他见过的一切。这在他心中激发出一股前所未有的热情，也点燃了他的鹏洛客火花。"～摘录自Doug Beyer的小说《Alara Unbroken》

此后，萨坎在时空之中旅行，寻找能让他终身效力的巨龙。在阿拉若时空的勇得断片，他找到了一块由专横的残虐者和其他强力巨龙统治的土地。在那儿，他宣誓效忠巨龙鹏洛客尼可波拉斯。

因为受惑效力于邪恶、狡诈且完全不具巨龙风范的波拉斯，萨坎陷入了疯狂。 回荡他脑海的幽声把他引回鞑契，他相信这声音属于早已殒落的灵龙乌金。 在乌金丧命之地，由于洁斯凯可汗娜尔施牺牲了生命，让萨坎发现了自己未曾意识到的事：穿越时光回到过去，在尼可波拉斯正欲消灭乌金的时刻，拯救灵龙免于死亡。 萨坎旋即被拉回现世，但他发现这里已经变成由强大龙王统治的世界，而乌金和娜尔施也都还活着。

萨坎出生的鞑契并没有巨龙，如今那世界却已不复存在。 取而代之的是一个生机勃勃的世界，巨龙尽情翱翔。 现在萨坎是绝对独一无二而自由的存在：他是一个从未出生的人，一个没有家乡的鹏洛客，一个能化为龙形的人类。 最重要的是，他的心智再度由自己掌控，波拉斯和乌金都无法再影响他。