赞迪卡这个动荡时空充满着奔腾法术力、不稳天气和漂浮大地，景色绝美却处处潜藏危机。这个时空饱受多变地震活动“狂搅的蹂躏。”地境的猛烈变动使此地居民的生活经常陷入险境、难以预测，而又充满冒险。河流从天际倾泻。陡峭山峰会将攀爬者摇落悬崖。倒落遗迹被茂密丛林和阴暗沼泽覆盖，其中蕴藏着上古的神秘宝藏。由鹏洛客乌金、索霖，以及砾岩术士娜希丽在很久以前打造的巨大晶石石阵，将人们的记忆拉回这时空过往较平静的时代。那个奥札奇尚未挣脱的时代。

奥札奇是黑暗虚空中三个神秘莫测的存在，能够穿行各个时空，意图吞噬世界。远古鹏洛客未能击败这些巨物，而是运用晶石作为诱饵，再将之束缚囚禁。他们在静滞中不为人知地受困数千年，直到年轻的鹏洛客们无意中将之释放。

从监禁中解脱后，奥札奇巨物孳生其后裔并蔓延至整个时空，吞噬了赞迪卡七大洲的其中两大洲，所经之处仅余尘土。饱经劫难的赞迪卡居民重新适应并建立联盟；寇族和人鱼、妖精和人类，甚至是骄傲而致命的吸血鬼家族古坠兹亦然。在创立守护者的四位鹏洛客–基定尤拉，妮莎瑞文，杰斯贝连以及茜卓纳拉–的协助下，巨物钨拉莫和寇基雷在海户附近被消灭。在大量地区人口消失并惨遭损毁的情况下，赞迪卡挣扎着力图重生。