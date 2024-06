Uma partida de Arqui-inimigo Commander consiste em um jogador, que interpreta o arqui-inimigo, enfrentando três (ou mais) jogadores em equipe, todos usando decks de Commander.

Cada jogador da equipe traz um deck de Commander com 100 cards de Magic, usando as regras típicas de construção de deck do formato Commander. Ao contrário do que acontece no formato Arqui-inimigo regular, a equipe deverá compartilhar um total de pontos de vida, que começa com 60.

O jogador arqui-inimigo traz um deck de Commander com 100 cards de Magic, usando as regras típicas de construção de deck do formato Commander. Ele também deverá trazer um deck de esquema com 10 ou mais cards de esquema de tamanho grande, sendo cada um deles único. O arqui-inimigo começa com 60 pontos de vida e sempre joga primeiro. Ele poderá comprar um card durante sua primeira fase de compra.

Em cada turno do arqui-inimigo, no início de sua primeira fase principal, ele deverá revelar o card do topo do deck de esquema, colocando seu esquema em andamento. Os esquemas podem dar poderosas vantagens aos arqui-inimigos ou desvantagens para os heróis. A maior parte dos esquemas conta com uma habilidade que é desencadeada imediatamente ao ser colocado em andamento. Depois disso, o esquema é colocado no fundo do deck de esquema. No entanto, alguns esquemas são considerados “contínuos”; quando um esquema contínuo é colocado em andamento, o esquema permanece com a face voltada para cima e em vigor até que uma habilidade faça com que o mesmo seja abandonado. Quando isso acontece, o esquema é colocado no fundo do deck de esquema.

Os outros jogadores jogam seus turnos simultaneamente. Eles jogam juntos sua fase inicial, depois a fase principal, depois declaram ataques ao mesmo tempo durante a fase de combate e assim em diante. Eles também compartilham o total de pontos de vida, embora não compartilhem outros recursos, e efeitos que tenham como alvo “cada oponente” ou “cada jogador” continuarão afetando cada membro da equipe individualmente. Os jogadores podem bloquear quaisquer criaturas que estiverem atacando eles, seus colegas de equipe ou Planeswalkers controlados pela equipe.

A variante Batalha de Supervilões

Em vez de um arqui-inimigo contra três ou mais jogadores, esta variante conta com três ou mais jogadores jogando com um deck de esquema e lutando até o fim em uma partida de Commander com vários participantes de competição livre.

Nesta variante, cada jogador joga como arqui-inimigo, com seu próprio deck de esquema. Cada jogador começa com 40 pontos, como normalmente acontece em Commander. Determine o jogador que começa aleatoriamente. No início da primeira fase principal de cada jogador, aquele jogador coloca um esquema em andamento do seu deck de esquema.