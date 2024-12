O QUE É EXPLORADOR?

Explorador é uma nova experiência digital no MTG Arena – um formato sem rotação, fiel à versão de cards físicos, com todos os cards válidos no formato Pioneiro que aparecem no Arena.

Mínimo de sessenta cards

Tamanho máximo do deck: 250

Até sete cards (melhor de um) ou quinze cards (melhor de três) na reserva.

Cards que só existem digitalmente estão excluídos do Explorador

Explorador funciona como um formato de mesa - os cards não estão sujeitos a rebalanceamentos ou suspensões.

Com exceção de terrenos básicos (Planícies, Ilha, Pântano, Montanha e Florestas), o deck e a reserva juntos não podem conter mais que quatro cards iguais.

Expansões válidas no Padrão tornam-se válidas no Explorador no dia de seu lançamento digital.

Os cards das coleções abaixo estarão todos incluídos em Explorador:

Outlaws of Thunder Junction

Murders at Karlov Manor

The Lost Caverns of Ixalan

Wilds of Eldraine

March of the Machine: the Aftermath

March of the Machine

Phyrexia: All Will Be One

The Brothers' War

Dominaria United

Streets of New Capenna

Kamigawa Neon Dynasty

Innistrad: Voto Carmesim

Innistrad: Caçada à Meia-noite

Adventures in the Forgotten Realms

Strixhaven (exceto o Arquivo Místico - veja abaixo)

Kaldheim

Renascer de Zendikar

Coleção Básica 2021

Ikoria: Terra de Colossos

Theros Além da Morte

Trono de Eldraine

Coleção Básica 2020

A Guerra da Centelha

Lealdade em Ravnica

Guildas de Ravnica

Coleção Básica 2019

Dominária

Rivais de Ixalan

Ixalan

Cards impressos nas seguintes coleções fazem parte de Explorador apenas se o card aparecer em uma coleção digital do MTG Arena:

Arquivo Místico de Strixhaven – apenas cards válidos em Pioneiro

Hora da Devastação

Amonkhet

Revolta do Éter

Kaladesh

Lua Arcana

Sombras em Innistrad

Juramento das Sentinelas

Batalha por Zendikar

Magic – Origens

Dragões de Tarkir

Destino Reescrito

Khans de Tarkir

Magic 2015

Viagem para Nyx

Nascidos dos Deuses

Theros

Magic 2014

Labirinto do Dragão

Portões Violados

Retorno a Ravnica

Observação: cards destas coleções válidos em Pioneiro serão considerados válidos em Explorador caso sejam lançados em futuras coleções digitais no MTG Arena.

As coleções digitais no MTG Arena incluem:

Antologia Histórica 1 a 5

Jumpstart

Amonkhet Remasterizada

Kaladesh Remasterizada

