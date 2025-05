FORMATO MOMIR BÁSICO

Uma batalha de astúcia estratégica, este formato é jogado com decks que contêm terrenos (Planície, Ilha, Pântano, Montanha e Floresta) e um único card: Momir Vig.

Durante seus turnos, os jogadores descartam um terreno básico para Momir Vig e recebem uma criatura aleatória da história do Magic! Descubra uma criatura do Magic que você nunca viu! Os jogadores começam o jogo com 24 pontos de vida. Este formato pode ser encontrado no Magic Online, com variações ocasionais do formato no MTG Arena.