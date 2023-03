Oathbreaker é um formato multijogador em que os jogadores constroem seus decks em torno de seus Planeswalkers favoritos. Cada deck consiste em 60 cards, distribuídos da seguinte forma:

1 Oathbreaker (um card de Planeswalker)

1 Mágica Característica (um card de mágica instantânea ou feitiço)

58 cards do deck principal

Todos os cards no deck, incluindo a Mágica Característica, devem ser da mesma identidade de cor do Oathbreaker. Com exceção dos terrenos básicos, os jogadores só podem possuir uma cópia de cada card em seu deck. São permitidos cards de todas as coleções da história de Magic.

IDENTIDADE DE COR

As cores dos símbolos no custo de mana de seu Oathbreaker, além de quaisquer símbolos de mana em seu texto de regras, definem a identidade de cor do seu deck. Todos os cards de seu deck, incluindo a Mágica Característica, devem usar apenas símbolos de mana que também aparecem em seu Oathbreaker. Cards incolores também são permitidos.

ZONA DE COMANDO

Você terá acesso ao seu Oathbreaker e à Mágica Característica no início de cada partida. Ao começar uma partida de Oathbreaker, coloque seu Oathbreaker e a Mágica Característica com as faces voltadas para cima na zona de comando.

Você pode conjurar seu Oathbreaker da zona de comando por seu custo normal, mais um adicional de dois manas por cada vez em que ele tiver sido conjurado da zona de comando nesta partida. Se seu Oathbreaker for colocado em seu grimório, sua mão, seu cemitério ou no exílio vindo de qualquer lugar, você poderá devolvê-lo a sua zona de comando em vez disso.

Se seu Oathbreaker estiver no campo de batalha sob seu controle, você poderá conjurar sua Mágica Característica pelo custo normal, além de dois manas adicionais por cada vez que você tiver conjurado sua Mágica Característica da zona de comando nesta partida. Quando sua Mágica Característica for resolvida, coloque-a na zona de comando, em vez de no seu cemitério. Se a sua Mágica Característica for para qualquer lugar além da zona de comando ou da pilha, você deve recolocá-la na zona de comando.

JOGUE EM COMPETIÇÃO LIVRE COM VÁRIOS PARTICIPANTES

Oathbreaker normalmente é jogado em partidas livres de três a cinco participantes.

Cada jogador começa com 20 pontos de vida. Antes do início da partida, os jogadores devem se sentar de forma aleatória em um círculo e colocar seu Oathbreaker e sua Mágica Característica com as faces voltadas para cima em sua zona de comando. O turno avança com um jogador de cada vez, em sentido horário ao redor da mesa.

Durante a partida, um jogador pode escolher atacar qualquer outro jogador, independente de sua posição na mesa, e pode ainda escolher atacar vários jogadores diferentes durante a fase de ataque. Permanentes, mágicas e habilidades podem ainda ter como alvo qualquer jogador da mesa (contanto que não digam explicitamente que devam ser utilizadas em ""você""). Um jogador vence quando todos os demais forem eliminados do jogo.

Se você está empolgado para descobrir o que acontece quando seus Planeswalkers favoritos se enfrentam, ou se está à procura de um desafio novo e divertido de construção de deck, Oathbreaker é o formato certo para você.

Para mais informações sobre o formato Oathbreaker, visite https://oathbreakermtg.org/.