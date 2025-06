A melhor forma para seus jogadores fazerem o draft! Como no booster draft tradicional, cada jogador começará com três boosters. Em um Draft de Dois em Dois, os jogadores sempre escolhem dois cards de cada booster e depois passam o booster para o próximo jogador. Para o primeiro booster, os jogadores passam os cards para a esquerda. Uma vez que os jogadores tenham selecionado todos os cards do primeiro booster, eles abrem um segundo booster, escolhendo dois cards de uma só vez, e passando o booster para sua direita. Depois que todos os cards forem escolhidos, os jogadores fazem o mesmo com o terceiro booster, passando para a esquerda novamente.. No fim, cada jogador terá cerca de 42 cards, que eles podem usar para construir um deck de 40 cards, adicionando qualquer terrenos básicos que necessitem.

Os jogadores devem jogar partidas de um contra um depois do draft. Em um draft de Dois em Dois de quatro jogadores, os jogadores devem jogar duas rodadas, com os vencedores da primeira rodada jogando entre si, e os outros dois jogadores também jogando entre si.