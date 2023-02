Os cards grandes e o dado planar acrescentam a quantidade certa de diversão aleatória a qualquer jogo de Magic!

Deck planar compartilhado: Inicie um jogo multijogador e revele o card do topo do deck planar compartilhado. Este é o plano em que todos os jogadores se encontram no momento, e seus efeitos aplicam-se a todos. Durante a fase principal de cada jogador, o jogador poderá rolar o dado planar de seis faces para ter a chance de realizar uma ação: Se o dado cair no símbolo de planeswalker, o jogador deverá transplanar e se mover para o próximo plano. Coloque o plano atual no fundo do deck planar e revele o card seguinte.

Se o dado cair no símbolo de Caos, o jogador deverá desencadear a habilidade de Caos do plano. A primeira rolagem a cada turno é grátis, mas se o jogador desejar rolar o dado planar mais de uma vez, ele deverá pagar (1) a mais por cada rolagem. Assim, a segunda rolagem custará (1), a terceira custará (2), e assim em diante.

Decks planares individuais: O primeiro jogador revela o primeiro plano do seu próprio deck e, quando alguém rolar o símbolo de planeswalker, ele passa para o plano do topo do próprio deck planar. As outras regras permanecem iguais.