Jogos de Padrão são de um contra um com 60 cards no mínimo para o deck principal (até 15 no deck reserva). O vencedor é determinado por eliminatória simples ou melhor de três jogos. Esses jogos devem ter a duração padrão de um jogo (por volta de 20 minutos).

O Padrão é um formato dinâmico, onde você constrói decks e joga com cards de coleções recentes do Magic. A jogabilidade evolui o tempo todo, e estratégias fresquinhas fazem do Padrão um dos jeitos mais populares e divertidos de jogar Magic.

Como funciona a rotação de coleções? A cada ano, novas coleções de Magic são lançadas e adicionadas ao formato Padrão. Uma vez por ano, quando a coleção do outono do hemisfério norte é lançada, as quatro coleções mais antigas do Padrão são removidas pela rotação.