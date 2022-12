O que é Alquimia?

Alquimia é nosso formato do MTG Arena baseado no Padrão, que incorpora cards novos no formato digital junto com cards do Padrão rebalanceados, criando uma experiência rápida e em constante evolução para os jogadores.

- Apresentando Alquimia

Jogue o formato em constante evolução com novos cards favoritos dos jogadores, incluindo cards exclusivamente digitais e reequilibrados—proporcionando uma experiência de jogo infinitamente divertida.

- Cards de lançamento exclusivamente digital

Alquimia possui mecânicas projetadas especialmente para o jogo digital, e os jogadores podem esperar mais cards novos a cada lançamento da coleção de Padrão.

- Cards de Magic rebalanceados

Alquimia possui versões reequilibradas de cards do Padrão existentes, para balançar o meta do jogo digital. Os jogadores podem esperar essas mudanças regulares no formato para criar uma experiência de jogo dinâmica entre os lançamentos de coleções do Padrão.