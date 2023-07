Commander Masters marca a volta de várias coisas: grandes lendas, super mágicas e Draft de Commander!

O Draft de Commander é uma das minhas formas favoritas de jogar, e talvez você nunca tenha vivido essa experiência. E, mesmo se tiver, há muitas reviravoltas em Commander Masters. Você vai abrir esses boosters de qualquer forma, então por que não chamar alguns amigos para fazer um draft com eles e se divertir ainda mais?

Nossa primeira coleção focada no Draft de Commander foi Commander Legends, em 2020. Nós trouxemos isso de volta em Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur, no ano passado. Você adora draft e adora Commander, então estamos trazendo ambos de volta em Commander Masters, com lançamento em 4 de agosto de 2023 na sua loja de jogos local, on-line pela Amazon e em qualquer lugar em que Magic seja vendido.

Quando joga um Draft de Commander, você tem a chance de jogar uma partida equilibrada de Commander em que todos montam um deck usando os cards da mesa e experimentando estratégias que não seriam usadas normalmente. No fim dele, você terá um ótimo início de um deck de Commander! Ë incrível.

Isso é ótimo para fazer em casa ou na loja, como durante os eventos de prévia de Commander Masters, que acontecerão nas lojas premium da WPN entre 28 de julho e 3 de agosto. Você pode encontrar sua loja de jogos locais aqui e se preparar para os eventos de prévia e lançamento de Commander Masters!

Agora, se você preferir assistir, poderá ver minha cobertura de vídeo, aqui:

Mas, se você gosta de ler, veio ao lugar certo! Deixe eu lhe contar sobre o Draft de Commander e dar algumas dicas!

O que é Draft de Commander?

Recapitulando o que é um draft normal: você monta seu deck em um processo conhecido como drafting.

Nesse draft normal, você senta à mesa com mais sete pessoas e cada uma começa com três boosters de uma coleção. Você abre um booster, escolhe um card, coloca-o à sua frente com a face para baixo e passa o restante dos cards do booster para a sua esquerda. Então, você pega o que lhe foi passado, escolhe um card e repete o mesmo processo até que todos os cards sejam pegos. Faça isso novamente para o segundo booster, passando-o para a direita e, por fim, de volta à esquerda no terceiro booster. Ao final, você monta um deck usando esses cards.

Guia visual do processo de drafting

Draft de Commander é muito similar, tendo apenas algumas diferenças relevantes.

Evidentemente, você fará o draft para montar um deck de Commander e participará de um jogo para quatro jogadores. Portanto, tenha em mente essa maneira distinta de drafting.

Você começa com três boosters, mas lembre-se que boosters de Commander Masters têm 20 cards! A maior diferença é: você drafta dois cards por vez! Você já viu um booster com dois cards que não pode pegar? Bem, problema resolvido! Isso ajuda você a obter todas as sinergias necessárias para Commander. Viu uma criatura lendária lançadora de mágicas e um feitiço incrível? Pegue ambos!

Mizzix dos Izmagnus Insurreição

Ao final do draft, você terá montado um deck de 60 cards. Você pode pegar quantos terrenos básicos desejar para o deck.

Por ser um deck de Commander, ele terá um comandante (ou comandantes, no caso de parceiros). Eles contam entre seus 60 cards. Seu deck deve seguir as regras de identidade de cor — tudo nele deve combinar com as cores do(s) seu(s) comandante(s).

Uma coisa inesperada pode ser a quantidade de cópias que você pode jogar no deck. Os limites de card não se aplicam no draft: em um draft normal, você pode jogar cinco Raios se draftar eles e em Commander, você pode jogar três Desolações Fumegantes que tenha obtido no draft. Tenha em mente que você não terá muitas duplicatas, mas isso pode acontecer.

Depois de montar seu deck, você jogará uma partida comum de Commander! 40 pontos de vida, taxa de comandante, dano de comandante etc.

Há mais um ponto especial em Commander Masters . . .

Como vão, Parceiros?

Lembre-se: durante o draft, você deve ter lendas das suas cores como comandantes. Felizmente, há uma regra de draft especialmente para Commander Masters que pode ajudar aqui!

Eu mencionei parceiros anteriormente. Bem, nessa coleção, somente em Draft de Commander, você pode jogar todas as lendas monocoloridas (ou sem identidade de cor alguma) como se elas tivessem parceiro! Essa é uma regra caseira comum do Commander Cubes há anos, então estamos trazendo-a para Commander Masters. Por exemplo, Rishkar e Pianna? Sim, estão na coleção como cards incomuns e podem formar equipe.

Rishkar, Renegado de Peema Pianna, Capitã Nômade

Isso ajuda no draft e cria combinações como você nunca viu antes! Criar essas combinações peculiares é muito divertido.

E se, por qualquer razão, você não encontrar a lenda da cor que precisa, sempre poderá usar O Flautista Prismático . Disponível sempre, assim como terrenos básicos. Dito isso, eu quase nunca vi alguém precisar usá-lo — costuma ser uma salvaguarda.

Drafting e montagem

Mas o que você deve buscar no drafting de Commander?

Seu deck final deve ser formado por cerca de 25 terrenos e 35 não terrenos. E, em geral, seus instintos de Commander serão úteis; não é uma surpresa que a aceleração de mana e a compra de cards são poderosas. Mas há algumas coisas que você pode não estar esperando!

A primeira: preste muita atenção à sua curva de mana. Em um deck de Commander normal, você ainda pode se safar com uma curva um pouco bagunçada, porque seus decks geralmente têm uma boa aceleração no começo do jogo. Embora seu Draft de Commander possa ter alguns cards do tipo, é muito diferente das mais de oito pedras de mana de muitos decks.

Se você não está familiarizado com a curva de mana, a ideia é que você precisa de cards para todos os estágios do jogo: uma boa mistura de cards com cada um dos custos de mana para comprá-los em igual proporção. Para este exercício, ignore coisas como mágicas de remoção que você provavelmente não jogará na curva — você jogará uma criatura ou pedra de mana de custo dois no turno dois em vez de uma remoção de custo dois.

Para Commander Masters, eu recomendaria algo do tipo:

2 manas: 6 a 8 cards

3 manas: 5 a 7 cards

4 manas: 4 a 6 cards

5 manas: 2 a 5 cards

+6 manas: 2 a 3 cards

Obviamente, há muitas exceções — essa é só uma regra geral.

Tenha em mente a posição de seu comandante na curva. Se o comandante custa cinco manas, por exemplo, você pode optar por ter menos cards de cinco manas, pois sabe que sempre terá acesso ao comandante!

Yargle, Glutão de Urborg

Além disso, por ser Commander, você pode esperar obter cards importantíssimos. Não é ideal ter MUITOS do tipo, mas você pode esperar por um card de oito manas de vez em quando. Temos até um card comum do tipo: Triturador de Ulamog!

Triturador de Ulamog

Segundo ponto importante: haverá mais combate entre criaturas do que o habitual do Commander. Isso torna coisas como truques de combate mais poderosos do que o normal. E como o campo pode ficar cheio de criaturas, as mecânicas evasivas, como voar, e maneiras de romper uma defesa fechada podem ser decisivas.

Abrigo Intervenção Heroica

Embora haja algumas remoções em massa, provavelmente não haverão tantos quanto em jogos normais de Commander, então suas criaturas também estarão mais seguras.

Terceiro ponto: você precisa pensar um pouco mais em seu mana. Sua base de mana vai ser, em sua maioria, de terrenos básicos. Particularmente, se você acabar pegando uma lenda de três cores, como Karador, Cacique Fantasma , você vai querer formas de ajustar seu mana! Draftar alguns terrenos que corrigem suas cores pode ser uma boa pedida — como os cinco terrenos vicejantes que estão de volta nessa coleção!

Charneca Vicejante Ilha Vicejante Charco Vicejante

Penhasco Vicejante Bosque Vicejante

Você geralmente terá cards suficientes para jogar, então terrenos são ótimas escolhas que tornarão seu deck mais gerenciável.

E, é claro, é essencial procurar por sinergias. Falando nelas . . .

Pares de cores

Encontrar temas no draft pode lhe dar um deck forte; cada par de cor tem um arquétipo de draft! Você não precisa seguir naquele tema; em Commander Masters, suas lendas geralmente guiarão você em uma direção, mas esse é um bom ponto de partida. Estas são as opções em Commander Masters:

Artefatos — use diversos artefatos e ganhe bônus!

Fichas — crie fichas e aprimore-as ao colocar várias delas ou sacrifique-as para criar valor!

Cemitério e reanimador — use o cemitério a seu favor fazendo de tudo, de reaparições a reanimações!

Mágicas — velhas amigas! Conjure mágicas, acione efeitos, talvez devolva uma mágica ou duas . . . bons tempos.

Sacrificar — seja agressivo e use suas criaturas extras como sacrifício para obter bônus!

Fichas graduais — extraia recursos do oponente aos poucos criando várias fichas ao longo do jogo. Enquanto isso, acione efeitos mórbidos e sacrificiais! Há também um subtema divertido de saprófitas verdes e pretos que você pode draftar às vezes.

Poder importa — obtenha criaturas com poder alto e fique com as recompensas!

Equipamento — equipe suas criaturas para torná-las maiores e obter bônus!

Marcadores — espalhe diversos marcadores entre suas criaturas!

Aceleração — acelere rapidamente, compre cards e conjure coisas fortes. O que mais poderia se pedir de um jogo de Commander?

(Observação: estamos cientes de um erro nos folhetos de Booster de Draft que apresentam informações de arquétipos de Dominária Unida e não de Commander Masters. A informação de arquétipo a seguir está correta.)

Estilo ao draftar sem empilhar

Um dos conselhos mais importantes que dou a quem vai draftar é o seguinte: você precisa draftar um deck, não uma pilha de cards.

O que quero dizer com isso é que, ao draftar, você terá alguns cards mais ou menos em suas cores. Se você sempre pegar um card que parece bom fora de contexto, vai acabar com bons cards, mas que não necessariamente têm sinergia. Deixe-me dar um exemplo!

Imagine que você draftou dois comandantes dos quais gosta muito: Rishkar e Pianna que comentei antes. Você tem que escolher entre Guinchado de Guerra e Reivindicação de Mantoceleste. Qual você vai escolher?

Guinchado de Guerra Reivindicação de Mantoceleste

Ambos são bons cards; em Commander tradicional, o favorito provavelmente seria Reivindicação de Mantoceleste. Mas esse deck de Rishkar e Pianna precisa ser grande e ter criaturas. Por outro lado, você provavelmente não jogará tantas mágicas grandes necessárias para acelerar. Eu com certeza escolheria Guinchado nesse caso.

E que tal esse: Cariátide Ilisiana e Falcão do Cartógrafo?

Cariátide Ilisiana Falcão do Cartógrafo

Essa disputa é mais acirrada e eu certamente não poderia ignorar qualquer um dos dois. Porém, Falcão do Cartógrafo é uma criatura evasiva que você pode fortalecer com seus comandantes; em um deck de várias opções, você tem menos chance de conseguir o bônus de Cariátide Ilisiana.

Ok, mais uma: Ira de Kirtar (reduzido a card incomum) ou Guarda Escamado de Elite?

Ira de Kirtar Guarda Escamado de Elite

Ambos são cards brancos muito poderosos. E vai depender do seu deck. Porém, Guarda Escamado de Elite provavelmente será muito melhor nesse deck; ele pode virar bloqueadores com facilidade e seu deck requer menos remoções em massa, pois é provável que você encha o campo de cards.

Pensar no contexto do seu deck deve ajudar a mostrar o caminho correto em suas escolhas.

Há um draft aqui?

Há muito mais a se descobrir em Commander Masters, então prepare-se para experiências de draft poderosas. Achei que seria útil deixar com você uma recapitulação com todos esses tópicos. Isso ajuda a responder perguntas recorrentes sobre Draft de Commander:

Faça um grupo de quatro a oito pessoas. Caso haja seis ou mais pessoas, você pode separá-las em dois jogos depois.

Drafte dois cards por vez.

Monte um deck de 60 cards com cerca de 25 terrenos e 35 não terrenos. Seu(s) comandante(s) estão incluídos nesse número!

Você pode jogar mais de uma cópia de um card.

Em Commander Masters, trate lendas monocoloridas (e sem cor) como se tivessem parceiro.

Tenha os arquétipos de draft em mente!

Monitore sua curva de mana e priorize maneiras de interromper impasses no tabuleiro.

Jogue com seu deck usando regras normais de Commander.

Divirta-se!

Isso é tudo o que você precisa saber para começar a jogatina! Seja com seus amigos em casa ou em eventos de prévia de Commander Masters da sua loja de jogos local, confira o Draft de Commander no lançamento da coleção, em 4 de agosto de 2023. Você pode obter tudo que precisa para seu primeiro (ou segundo, ou terceiro) Draft de Commander em sua loja de jogos local, on-line na Amazon e em qualquer lugar que venda Magic.

