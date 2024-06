Refúgio do Horizonte do Sapo Psíquico no MTG Arena MTG Arena 28 mai 2024 Lee Sharpe

Estamos oferecendo uma nova forma de ganhar mais recompensas por meio do jogo para coleções que não são legais no Padrão ou Alchemy, começando com o lançamento de Modern Horizons 3 em 11 de junho! Apresentando o Refúgio do Horizonte do Sapo Psíquico! O que é o Refúgio do Horizonte do Sapo Psíquico? Refúgio do Horizonte do Sapo Psíquico é uma aba de Loja do MTG Arena por tempo limitado com recompensas especiais de Modern Horizons 3 como boosters, avatares, protetores e muito mais! Você pode encontrá-la depois do lançamento de Modern Horizons 3 em 11 de junho, na aba à direita da aba de Cosméticos. Você pode desbloquear todo o Refúgio do Horizonte com a entrada de 2.800 gemas e começar a resgatar ingressos do Refúgio do Horizonte para ganhar recompensas. Ganhando ingressos do Refúgio do Horizonte Você pode ganhar ingressos do Refúgio do Horizonte concluindo missões e com vitórias diárias: Como foram conquistados Ingressos conseguidos Missão 45 1 a 5 vitórias por dia 2 por vitória 6 a 10 vitórias por dia 1 por vitória

Os ingressos de Refúgio do Horizonte são recompensas dadas além do outro e dos XP de Maestria conquistados por meio de missões e vitórias diárias. Você pode começar a ganhar ingressos do Esconderijo do Horizonte após o lançamento de Modern Horizons 3 no MTG Arena em 11 de junho mas apenas até o lançamento de Bloomburrow, em 30 de junho, Durante este período, você receberá ingressos do Refúgio do Horizonte mesmo se você ainda não pagou pela entrada no Refúgio do Horizonte do Sapo Psíquico; você sempre poderá pagar a entrada depois caso decida que quer comprar posteriormente—mas apenas até o lançamento de Bloomburrow em 30 de junho.

Embora você não possa ganhar novos ingressos para o Refúgio do Horizonte ou comprar ingressos para o Refúgio do Horizonte do Sapo Psíquico após o lançamento de Bloomburrow, se você tiver pago pela entrada anteriormente, poderá resgatar ingressos não utilizados até o lançamento de Duskmourn: House of Horror (data de lançamento a ser divulgada em breve).

Resgatando ingressos do Refúgio do Horizonte

Você encontrará o seu número atual de ingressos do Refúgio do Horizonte na tab Refúgio do Horizonte do Sapo Psíquico. Você também encontrará todas as recompensas disponíveis, e o número de ingressos necessários para resgatar cada uma delas. Isso significa que você pode escolher quais recompensas quer receber primeiro!

Que recompensas você encontrará no Refúgio do Horizonte? Que bom que você perguntou! Veja a tabela abaixo para saber tudo sobre as recompensas. Observe também o limite de resgate para cada item; quando você atingir o limite de uma determinada recompensa, ela não estará mais disponível, e você precisará usar seus ingressos restantes do Refúgio do Horizonte em outro item. Para itens com um limite acima de um, o número de resgates que você ainda tem disponíveis será mostrado.

Prêmio Ingressos para resgate Limite de resgates Avatar de Ulamog 85 1 Avatar de Kaalia 70 1 Avatar de Ashling 70 1 Avatar de Grist 70 1 Avatar de Six 70 1 Protetor Sublime de Ladrão da Existência 100 1 Protetor de Emrakul, um Novo Mundo 55 1 Protetor de Phelia, Exuberant Herder 55 1 Protetor de Arna Kennerüd, Capitã Celeste 55 1 Protetor de Shilgender, Sire of Famine 55 1 Protetor de Herigast, Nulavérneo em Erupção 55 1 Protetor de Eldramri, Korvecdal 55 1 Ficha de Draft de Jogador 300 1 Pacote de Modern Horizons 3 95 8 Card mítico de Modern Horizons 3 70 10 Card mítico com estilo de arte profunda

(6 cards diferentes) 12 por estilo 1 por estilo Card raro com estilo de arte profunda

(13 cards diferentes) 6 por estilo 1 por estilo Card incomum com estilo de arte profunda

(16 cards diferentes) 4 por estilo 1 por estilo Card comum com estilo de arte profunda

(15 cards diferentes) 2 por estilo 1 por estilo

Esperamos que o Esconderijo do Horizonte do Sapo Psíquico ajude você a curtir Modern Horizons 3 ainda mais! Não se esqueça que as reservas para Modern Horizons 3 já estão disponíveis, e que a coleção será lançada em 11 de junho!