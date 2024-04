Wizards of the Coast

Detalhes da temporada ranqueada de abril de 2024

A temporada ranqueada de abril de 2024 começa no dia 31 de março, às 12h05 no horário do Pacífico (19h05 UTC), e termina no dia 30 de abril, às 12h no horário do Pacífico (19h UTC).

Os jogadores que se classificarem entre o Top 250 do ranking Mítico de Construído ou Limitado no final da temporada se classificarão para participar do Qualifier Weekend do mês seguinte.

Eventos ranqueados Formato Comece Final Padrão ranqueado Padrão Construído Bo1 ∞ ∞ Padrão ranqueado tradicional Padrão Construído Bo3 ∞ ∞ Jogo ranqueado de Histórico Histórico Construído Bo1 ∞ ∞ Histórico ranqueado tradicional Histórico Construído Bo3 ∞ ∞ Alquimia ranqueado Alquimia Construído Bo1 ∞ ∞ Alquimia ranqueado tradicional Alquimia Construído Bo3 ∞ ∞ Explorador ranqueado Explorador Construído Bo1 ∞ ∞ Explorador ranqueado tradicional Explorador Construído Bo3 ∞ ∞ Atemporal ranqueado Atemporal Construído Bo1 ∞ ∞ Atemporal ranqueado tradicional Atemporal Construído Bo3 ∞ ∞ Draft Premier: Assassinato na Mansão Karlov Draft de Jogador 06/02/2024 16/04/2024 Draft Premier Remix: Artefatos Draft de Jogador 02/04/2024 16/04/2024 Draft Premier: Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão Draft de Jogador 16/04/2024 30/07/2024 Draft Rápido: Phyrexia: Tudo Será Um Draft de Bot 26/03/2024 09/04/2024 Draft Rápido: As Cavernas Perdidas de Ixalan Draft de Bot 09/04/2024 26/04/2024 Draft Rápido: Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão Draft de Bot 26/04/2024 07/05/2024

Recompensas da temporada

Os jogadores receberão suas recompensas da temporada de abril de 2024 no início da temporada ranqueada de maio de 2024 (12h05 no horário do Pacífico do dia 30 de abril).

É necessário que você tenha jogado pelo menos um jogo ranqueado no formato respectivo para receber as recompensas da temporada.

Recompensa de Bronze: 1 booster de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Recompensa de Prata: 1 booster de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão + 500 de ouro

Recompensa de Ouro: 2 boosters de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão + 1.000 de ouro + estilo de card Negociação Atrelante

Recompensa de Platina: 3 boosters de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão + 1.000 de ouro + estilo de card Negociação Atrelante + estilo de card Interruptor Aviano

Recompensa de Diamante: 4 boosters de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão + 1.000 de ouro + estilo de card Negociação Atrelante + estilo de card Interruptor Aviano

Recompensa de Mítico: 5 boosters de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão + 1.000 de ouro + estilo de card Negociação Atrelante + estilo de card Interruptor Aviano

Os estilos de card são apenas opções cosméticas e não correspondem a cards adicionados à coleção do jogador. Não há benefícios em adquirir um estilo de card mais de uma vez. Caso tenha atingido a Categoria Ouro ou superior nos formatos Limitado e Construído, você receberá apenas uma cópia do estilo do card.

Convite para o Qualifier Weekend

Os jogadores que terminarem a temporada entre top 250 dos competidores da Categoria Mítico se classificarão para participar do Qualifier Weekend. As partidas finalizadas antes de 12h do horário do Pacífico (07h UTC) no dia final da temporada atual contarão para a classificação final da temporada daquele mês, o que determinará a distribuição de convites para o Qualifier Weekend do mês seguinte.

As fichas para eventos recebidas aparecem como um ícone na barra superior.

Qualifier Play-Ins

Os jogadores poderão receber a Ficha de Qualifier, que permite a entrada em um evento de Qualifier Weekend, atingindo o número máximo de vitórias consecutivas em um evento de Play-In que leva ao Qualifier Weekend.

Normalmente, são realizados dois Qualifier Play-Ins todos os meses:

Um evento de Melhor de Um é organizado no sábado, sete dias antes do Qualifier Weekend.

Um evento de Melhor de Três é organizado na sexta-feira, um dia antes do Qualifier Weekend.

Datas para o Qualifier Weekend de 2024 Formato Convites para a temporada de ranqueado Datas do Play-In Convites mensais para a temporada de ranqueado Top X 13-14 de abril Padrão Março 250 (251 a 1200 receberão 1 entrada grátis para o Play-In) 6 de abril (Bo1) 12 de abril (Bo3) 11-12 de maio Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão Selado Abril 4 de maio (Bo1)

10 de maio (Bo3)

Período de entrada

Cada dia do evento de Qualifier Weekend possui um período específico de entrada de duas horas. Não serão permitidas entradas após este período.

O período de entrada será entre 6h e 8h no horário do Pacífico. Os horários de eventos realizados em outros fusos horários serão:

9h–11h ET

13h–15h UTC

15h–17h CET

22h–0h JST (+1 dia)

Reinicialização da temporada

As classificações de Construído e Limitado serão reiniciadas. Sua nova classificação será baseada na sua classificação no fim da temporada anterior: