Colecione cards com moldura de exibição TARDIS e número de série de todos os treze Doutores! As versões individuais numeradas do seu Senhor do Tempo favorito estão disponíveis apenas nos Boosters de Colecionador.

Serialized Doctor cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Doctor Who™ Collector Boosters of any language. Non-serialized Doctor cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.