Mesmo em meio ao caos pós-nuclear, sempre há lugar para um pouco de charme. Dê seu joinha para os cards de bonequinho Vault Boy com número de série, que permitirão que você mergulhe no mundo de Fallout®!

Serialized Bobblehead cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Fallout® Collector Boosters of any language. Non-serialized Bobblehead cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.