Lorwyn Eclipsed | Draft Night

APRESENTANDO DRAFT NIGHT

Participe de um Draft rápido e dinâmico que é ideal para jogar com amigos ou para conferir mais variedade à sua noite de jogos. Traga Lorwyn Eclipsed para a mesa e faça Draft com seus amigos!

UMA FESTA DE DRAFT EM UMA CAIXA

Confira o novo formato de Magic, Draft de Dois em Dois, desenvolvido especialmente para quatro jogadores. Fazer Draft com seus amigos ficou ainda mais fácil!

COMO JOGAR DRAFT NIGHT

Além de você, basta encontrar mais três amigos para conhecer toda a ação e diversão da Draft Night.

DRAFT

Comece com três boosters. Abra o primeiro, escolha dois cards e passe. Repita com os demais cards e boosters da caixa.

CONSTRUA

Construa um deck de 40 cards com os cards selecionados durante o Draft, acrescentando qualquer número de terrenos básicos (recomendamos 17!)

JOGUE

Basta formar as duplas e jogar! Os vencedores se enfrentarão pelo Booster de Colecionador incluído!

LORWYN ECLIPSED

Draft Night

Uma festa de Draft em uma caixa! Draft Night é um kit completo para organizar um Draft de Dois em Dois para quatro jogadores. A variante Dois em Dois promove um Draft mais rápido e dinâmico, sendo essa uma solução ideal para jogar com amigos ou para conferir mais variedade à sua noite de jogos! Presenteie o vencedor com o Booster de Colecionador de Lorwyn Eclipse já incluso (ou guarde-o para você, não julgaremos).
Destaques do produto

  • 12 Boosters de Jogo
  • 1 Booster de Colecionador
  • 90 terrenos básicos de Lorwyn Eclipsed
REGRESSE À TERRA DA LUZ E DA SOMBRA

REGRESSE À TERRA DA LUZ E DA SOMBRA

Lorwyn está de volta — não como era, mas como um mundo dividido em dois. De um lado temos Lorwyn, a terra do dia eterno. De outro, temos a noite infindável de Pântano Sombrio. Explore este plano duplo repleto de criaturas encantadoras e abrace os poderes da ordem e do caos.

