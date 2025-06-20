Lorwyn Eclipsed | Draft Night

DRAFT
Comece com três boosters. Abra o primeiro, escolha dois cards e passe. Repita com os demais cards e boosters da caixa.
Participe de um Draft rápido e dinâmico que é ideal para jogar com amigos ou para conferir mais variedade à sua noite de jogos. Traga Lorwyn Eclipsed para a mesa e faça Draft com seus amigos!
Construa um deck de 40 cards com os cards selecionados durante o Draft, acrescentando qualquer número de terrenos básicos (recomendamos 17!)
Basta formar as duplas e jogar! Os vencedores se enfrentarão pelo Booster de Colecionador incluído!
Uma festa de Draft em uma caixa! Draft Night é um kit completo para organizar um Draft de Dois em Dois para quatro jogadores. A variante Dois em Dois promove um Draft mais rápido e dinâmico, sendo essa uma solução ideal para jogar com amigos ou para conferir mais variedade à sua noite de jogos! Presenteie o vencedor com o Booster de Colecionador de Lorwyn Eclipse já incluso (ou guarde-o para você, não julgaremos).
Destaques do produto
Lorwyn está de volta — não como era, mas como um mundo dividido em dois. De um lado temos Lorwyn, a terra do dia eterno. De outro, temos a noite infindável de Pântano Sombrio. Explore este plano duplo repleto de criaturas encantadoras e abrace os poderes da ordem e do caos.