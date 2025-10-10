Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Selecione um lojista

Você está prestes a sair de um site operado pela Wizards of the Coast

A Wizards of the Coast não se responsabiliza pelo conteúdo de qualquer site vinculado que não seja operado pela Wizards of the Coast. Observe que as políticas de privacidade e as práticas de segurança desses sites poderão não corresponder ao padrão da Wizards of the Coast.

Sim, continue

Data de lançamento: 6 de março de 2026

DESCUBRA A FORÇA DAS TARTARUGAS

Sua equipe de ninjas verdes favorita saiu dos esgotos e chegou a Magic: The Gathering. As Teenage Mutant Ninja Turtles viraram cards de Magic e, agora, precisarão usar todo o seu poder (e resistência) para proteger as ruas contra Shredder e seus mutantes arruaceiros.

Veja os cards

Images are digital renderings, not actual cards.

EXPERIÊNCIA COOPERATIVA

JUNTE-SE ÀS TARTARUGAS


Jogadores de Magic de todos os níveis poderão formar uma equipe com as TMNT para enfrentar o mal nesse exclusivo formato cooperativo para até quatro jogadores!  Use seus equipamentos de ninja favoritos, jogue com um dos quatro decks de herói de 60 cards exclusivos e abra os quatro Boosters de Jogo incluídos para ter ainda mais formas de vencer o deck pré-construído de inimigos, com Shredder e seus capangas!
Localizador de Lojas
AMAZON

LINHA DE PRODUTOS

Boosters de Jogo

A melhor forma de abrir cards radicais e explorar o mundo das TMNT com seus amigos. Ideal para o formato Padrão.

Localizador de Lojas AMAZON

Boosters de Colecionador

Confira o que as TMNT têm de melhor a oferecer nesses boosters repletos de cards imperdíveis. Só aqui você encontra os cards sem bordas Source Material, além dos cards de destaque ilustrados por Kevin Eastman.

Localizador de Lojas AMAZON

Turtle Team-Up

Quando Shredder ataca, as tartarugas revidam! Até quatro jogadores poderão trabalhar em equipe para derrotar os inimigos neste novo formato de Magic que já vem pronto para jogar!

Localizador de Lojas AMAZON

Deck de Commander

Você vai adorar a vida de tartaruga! Capriche na diversão com todas as suas tartarugas favoritas em um só deck de Commander.

Localizador de Lojas AMAZON

Draft Night

Tudo aquilo que você precisa para organizar uma noite de Draft Dois em Dois! Jogue sua versão favorita das tartarugas com seus amigos!

Localizador de Lojas AMAZON

Pizza Bundle

Prepare-se para se deliciar com cards temáticos, um marcador de pontos de vida Spindown oversized e um Booster de Colecionador para dar ainda mais tempero aos seus decks! Comece sua coleção com o pé direito!

Localizador de Lojas AMAZON

Pacote

Monte seu deck com boosters, um card promocional, um marcador de pontos de vida Spindown e muito mais. Força de tartaruga em cada caixa!

Localizador de Lojas AMAZON

Pacotes de Pré-lançamento

Comece seu treinamento de ninja em um evento perto de você. Jogue com a coleção TMNT antes mesmo do lançamento.

Localizador de Lojas

Saiba as últimas novidades

Inscreva-se agora para saber todas as novidades sobre novas colaborações, eventos e lançamentos direto em sua caixa de e-mail.

icon-caret-down

© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles, and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.