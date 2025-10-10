EXPERIÊNCIA COOPERATIVA

JUNTE-SE ÀS TARTARUGAS



Jogadores de Magic de todos os níveis poderão formar uma equipe com as TMNT para enfrentar o mal nesse exclusivo formato cooperativo para até quatro jogadores! Use seus equipamentos de ninja favoritos, jogue com um dos quatro decks de herói de 60 cards exclusivos e abra os quatro Boosters de Jogo incluídos para ter ainda mais formas de vencer o deck pré-construído de inimigos, com Shredder e seus capangas!

