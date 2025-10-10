Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Data de lançamento: 6 de março de 2026
DESCUBRA A FORÇA DAS TARTARUGAS
Sua equipe de ninjas verdes favorita saiu dos esgotos e chegou a Magic: The Gathering. As Teenage Mutant Ninja Turtles viraram cards de Magic e, agora, precisarão usar todo o seu poder (e resistência) para proteger as ruas contra Shredder e seus mutantes arruaceiros.
Images are digital renderings, not actual cards.
JUNTE-SE ÀS TARTARUGAS
Jogadores de Magic de todos os níveis poderão formar uma equipe com as TMNT para enfrentar o mal nesse exclusivo formato cooperativo para até quatro jogadores! Use seus equipamentos de ninja favoritos, jogue com um dos quatro decks de herói de 60 cards exclusivos e abra os quatro Boosters de Jogo incluídos para ter ainda mais formas de vencer o deck pré-construído de inimigos, com Shredder e seus capangas!
LINHA DE PRODUTOS
Boosters de Jogo
A melhor forma de abrir cards radicais e explorar o mundo das TMNT com seus amigos. Ideal para o formato Padrão.
Boosters de Colecionador
Confira o que as TMNT têm de melhor a oferecer nesses boosters repletos de cards imperdíveis. Só aqui você encontra os cards sem bordas Source Material, além dos cards de destaque ilustrados por Kevin Eastman.
Turtle Team-Up
Quando Shredder ataca, as tartarugas revidam! Até quatro jogadores poderão trabalhar em equipe para derrotar os inimigos neste novo formato de Magic que já vem pronto para jogar!
Deck de Commander
Você vai adorar a vida de tartaruga! Capriche na diversão com todas as suas tartarugas favoritas em um só deck de Commander.
Draft Night
Tudo aquilo que você precisa para organizar uma noite de Draft Dois em Dois! Jogue sua versão favorita das tartarugas com seus amigos!
Pizza Bundle
Prepare-se para se deliciar com cards temáticos, um marcador de pontos de vida Spindown oversized e um Booster de Colecionador para dar ainda mais tempero aos seus decks! Comece sua coleção com o pé direito!
Pacote
Monte seu deck com boosters, um card promocional, um marcador de pontos de vida Spindown e muito mais. Força de tartaruga em cada caixa!
Pacotes de Pré-lançamento
Comece seu treinamento de ninja em um evento perto de você. Jogue com a coleção TMNT antes mesmo do lançamento.
© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles, and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.