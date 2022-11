Soldado

: Sobrepuje seu oponente na terra e nos céus.

Enxame Briguento

: Criaturas com valor de mana três ou inferior oferecem mais do que você espera.

Poder de Compra

: Compre vários cards do seu deck para fortalecer as suas criaturas!

Destreza Aggro

: Use artefatos baratos, mágicas instantâneas e feitiços para pressionar sua vantagem.

Sacrifício de Artefato

: Sacrifique Pedras de Energia para aumentar seu poder!

Marcador de Cemitério

: Criaturas que dependem de um cemitério povoado ganharão força no final do jogo.

Stompy Mecanizado

: Use Pedras de Energia para jogar suas maiores ameaças e reforçá-las com feitiços de aumento de poder.

Desenterrar Aggro

Comece sua agressão mais cedo e a segunda onda que volta com desenterrar pode dar a vitória a você.

Artefatos Entram no Campo de Batalha

: Reúna suas criaturas e melhore-as com artefatos. Depois, use Pedras de Energia, fichas de Soldado e criaturas desenterradas para fortalecer o seu ataque.

Aceleração com Pedras de Energia

Acumule Pedras de Energia para ajudar a construir a sua defesa.