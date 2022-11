Os cinco fragmentos de Alara estão reunidos novamente, ativando novas mágicas e confusões. Tudo como Nicol Bolas planejou. Mas será que ele poderá ser detido antes que o plano seja destruído?

Durante séculos, os cinco fragmentos de Alara foram mundos separados, cada um fluindo com somente três cores de mana. Seus mundos e culturas evoluíram de modo independente: Bant, um reino ordeiro e iluminado; Esper, uma hegemonia de magos e esfinges; Grixis, um inferno dominado por mortos-vivos; Jund, um campo de caça primordial dominado por dragões; e Naya, uma selva paradisíaca e exuberante.

Mas agora, eles convergiram em um só mundo, e o plano resultante flui com as cinco cores de mana novamente. Ondas de poder puro investem as antigas fronteiras planares, trazendo mágicas esquecidas a todos os fragmentos e unindo-os de um modo sem precedentes.

Conforme as fronteiras entre os fragmentos se desfazem, as diversas culturas entram em conflito e guerras irrompem.

As tropas de Esper invadem os outros fragmentos em busca de carmot, um elemento necessário para a criação e reposição de seus estoques de etherium. As hordas de mortos-vivos de Grixis preparam um ataque para mutilar, escravizar e drenar a energia vital dos outros fragmentos. Os guerreiros de Jund ampliam suas "caçadas pela vida" para novas presas encontradas nos novos campos de caça de Alara. As tropas de Naya seguem os decretos dos elfos e marcham para fora da selva, em busca de respostas para as visões proféticas da Anima. E os exércitos de Bant enfrentam os horrores que tentam invadir suas fronteiras, defendendo sua terra natal em nome de seus anjos guardiões.

Em cada front, as legiões dos fragmentos travam batalhas com magias poderosas, evocando todos os feitiços conhecidos para derrotar os outros fragmentos.

Nicol Bolas, o Planeswalker dragão ancestral, planejou isso tudo. Ele chegou a Alara para se alimentar de seu mana rico e, através de um enorme ritual, restaurar o poder perdido como parte de seu estratagema multiplanar. Somente outro Planeswalker pode ter esperança de descobrir seus planos, mas provavelmente até mesmo um Planeswalker perderia a vida tentando impedi-lo.

Alara tornou-se um único plano novamente.